Мир после разрыва цепочек: как украинский бизнес обратил кризис в возможность

Уже полгода украинский бизнес живет в кризисном режиме. Однако, несмотря на все сложности, он сумел подстроиться под новые реалии, обрел дополнительную устойчивость и выходит в мир или создает новые ниши. Что помогает мыслить глобально, находить потенциал в играх и развивать мелкое производство — в обзоре корреспондента Delo.ua с Киевского инвестиционного форума-2020.
Выход на глобальный рынок
Для того, чтобы превратить локальный украинский бизнес в глобальный и выйти на мировую арену, необходимы инвестиции, партнерство и отслеживание мировых трендов. Об этом в ходе Киевского инвестиционного форума рассказал исполнительный директор АО "Фармак" Владимир Костюк.
При этом, комментируя последний пункт, исполнительный директор "Фармак" отметил, ответственный бизнес должен своим примером показывать, что меняется в лучшую сторону, исповедует принципы устойчивого развития. "Только в этом году мы планируем инвестировать более $40 млн в развитие производства, инфраструктуры. Кроме создания новых объектов мы работаем и в экологии: завершаем реконструкции очистных сооружений. Обучаем сотрудников, чтобы они отвечали высоким стандартам и были готовы к тому, что компания станет международной".
По словам топ-менеджера компании, коронавирус остро показал уязвимости бизнеса: "Вспоминая конец марта и апрель, тогда была настоящая паника… набор продуктов, которые нужны людям, изменился. Закрылись почти все госпитали. Люди, которые должны были проходить плановое лечение, остались дома. Если кто-то думает, что фармацевты обогатились, нет, у нас, как и у всех, был провал".
Кризис помог также осознать проблемные точки мировой глобализированной экономики и решения для них. "Было ощутимо, когда в конце марта появился некий дефицит продуктов питания, фармакологических препаратов, и все обратились к украинскому производителю. Приятно видеть, что власти услышали, что нужно нам, в частности по нашей отрасли — правительство сделало спирт для антисептиков безакцизным, мы подстроили линию, в результате обеспечили антисептиками больницы, своих сотрудников и раздали, по сути, остальное… Для страны и региона выгоден сильный локальный бизнес. Потому что с разрывом цепочек поставок все ощутили, насколько важно иметь местного производителя пищевых продуктов, средств ежедневного потребления, лекарственных препаратов", — резюмирует Костюк.
Слова бизнесмена подтверждают и европейские партнеры. Чрезвычайный и полномочный посол Германии в Украине Анка Фельдхузен рассказала, что сейчас цепочки поставок в мире разорваны, поэтому Украина может производить ряд товаров, которые ранее поставляла Азия.
Площадка для местных производителей
Покупать локальные продукты, чтобы поддержать производителя, который работает на внутренний рынок, во времена пандемии стало некой частью социальной ответственности. Крупные ритейлеры осознают этот тренд достаточно давно — еще с 2011 года в "Сильпо" работает "Лавка традиций", проект, позволяющий маленькому, крафтовому производителю, продавать свой товар.
Конечная цель — децентрализация, лавки в разных регионах должны работать с местными производителями, которые работают в радиусе 200 километров от магазина.
"Голубой океан" компьютерных игр
То, что во всем мире уже является конкурентным рынком, в Украине пока представлено слабо. По факту, рынок киберспорта для украинского бизнеса — ниша незанятая. А после того, как киберспорт в Украине стал официальным видом спорта, еще и привлекательная. Поэтому Александр Кохановский, глава правления "Украинской профессиональной киберспортивной ассоциации" и совладелец гостиницы "Днепр" строит амбициозные планы привлекать в Киев туристов-киберспортсменов.
Дело за инвестициями. Кохановский с партнерами готовы вложить в дело $100 млн. 40 миллионов идут на покупку, собственно, гостиницы "Днепр", еще двадцать планируют вложить в ее реновацию, отдав несколько этажей под киберспорт. Там будут зоны для тренировок, геймбары, игровые зоны — все для комфорта профессиональных спортсменов.
Еще 40 миллионов пойдут на обустройство киберарены — места, которое способно вместить 10 тысяч человек. Ивентов по профилю хотят проводить от 8 до 16 в год, в остальное время арену будут использовать звезды шоу-бизнеса и "традиционный" спорт. В итоге, считает Кохановский, Киев можно будет превратить в Мекку киберспорта, что позволит зарабатывать на одном туристическом сборе по 40 млн грн в год. Не говоря уже о том, что будут тратить сами киберспортсмены и фанаты разных видов киберспорта.
Дмитрий Бунецкий, специально для Delo.ua