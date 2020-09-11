Мир после разрыва цепочек: как украинский бизнес обратил кризис в возможность

Уже полгода украинский бизнес живет в кризисном режиме. Однако, несмотря на все сложности, он сумел подстроиться под новые реалии, обрел дополнительную устойчивость и выходит в мир или создает новые ниши. Что помогает мыслить глобально, находить потенциал в играх и развивать мелкое производство — в обзоре корреспондента Delo.ua с Киевского инвестиционного форума-2020.

Выход на глобальный рынок

Для того, чтобы превратить локальный украинский бизнес в глобальный и выйти на мировую арену, необходимы инвестиции, партнерство и отслеживание мировых трендов. Об этом в ходе Киевского инвестиционного форума рассказал исполнительный директор АО "Фармак" Владимир Костюк.

Владимир Костюк Исполнительный директор АО "Фармак" "Наша компания - представитель локального бизнеса с международными амбициями. Чтобы добиться своих целей, "Фармак" перенаправляет 95% прибыли на развитие. Это первый пункт, как компания может из локальной стать глобальной. Второе - это партнерство. Потому что очень правильно найти партнёров, которые готовы развиваться вместе с тобой. И третий кит - это глобальные тренды. Проходит много выставок, футурологи рассказывают, как будет развиваться мир. У нас также работает команда, которая занимается поиском новых решений, новых идей. Чтобы быть глобальным игроком нужно понимать, куда движется мир"

При этом, комментируя последний пункт, исполнительный директор "Фармак" отметил, ответственный бизнес должен своим примером показывать, что меняется в лучшую сторону, исповедует принципы устойчивого развития. "Только в этом году мы планируем инвестировать более $40 млн в развитие производства, инфраструктуры. Кроме создания новых объектов мы работаем и в экологии: завершаем реконструкции очистных сооружений. Обучаем сотрудников, чтобы они отвечали высоким стандартам и были готовы к тому, что компания станет международной".

По словам топ-менеджера компании, коронавирус остро показал уязвимости бизнеса: "Вспоминая конец марта и апрель, тогда была настоящая паника… набор продуктов, которые нужны людям, изменился. Закрылись почти все госпитали. Люди, которые должны были проходить плановое лечение, остались дома. Если кто-то думает, что фармацевты обогатились, нет, у нас, как и у всех, был провал".

Кризис помог также осознать проблемные точки мировой глобализированной экономики и решения для них. "Было ощутимо, когда в конце марта появился некий дефицит продуктов питания, фармакологических препаратов, и все обратились к украинскому производителю. Приятно видеть, что власти услышали, что нужно нам, в частности по нашей отрасли — правительство сделало спирт для антисептиков безакцизным, мы подстроили линию, в результате обеспечили антисептиками больницы, своих сотрудников и раздали, по сути, остальное… Для страны и региона выгоден сильный локальный бизнес. Потому что с разрывом цепочек поставок все ощутили, насколько важно иметь местного производителя пищевых продуктов, средств ежедневного потребления, лекарственных препаратов", — резюмирует Костюк.

Слова бизнесмена подтверждают и европейские партнеры. Чрезвычайный и полномочный посол Германии в Украине Анка Фельдхузен рассказала, что сейчас цепочки поставок в мире разорваны, поэтому Украина может производить ряд товаров, которые ранее поставляла Азия.

Площадка для местных производителей

Покупать локальные продукты, чтобы поддержать производителя, который работает на внутренний рынок, во времена пандемии стало некой частью социальной ответственности. Крупные ритейлеры осознают этот тренд достаточно давно — еще с 2011 года в "Сильпо" работает "Лавка традиций", проект, позволяющий маленькому, крафтовому производителю, продавать свой товар.

Марина Булацкая руководитель проекта “Лавка традиций” “Все началось с того, что мы осознали: гости магазинов хотят идти на рынок, у каждого есть своя тетя Оля, которая в этот день привозит домашний творог. Мы вдохновлялись эстетикой рынка, это натуральный продукт, сделанный конкретным человеком… За десять лет все изменилось. Сейчас молодые люди бросают офисы и начинают коптить мясо, идут в фермеры или варить сыр. Поэтому мы стали проектом развития и поддержки, запустили много инфраструктурных проектов: фестивали локальной гастрономии, школу для гастробизнеса, акселератор по гастрономии, агротуризм”

Конечная цель — децентрализация, лавки в разных регионах должны работать с местными производителями, которые работают в радиусе 200 километров от магазина.

"Голубой океан" компьютерных игр

То, что во всем мире уже является конкурентным рынком, в Украине пока представлено слабо. По факту, рынок киберспорта для украинского бизнеса — ниша незанятая. А после того, как киберспорт в Украине стал официальным видом спорта, еще и привлекательная. Поэтому Александр Кохановский, глава правления "Украинской профессиональной киберспортивной ассоциации" и совладелец гостиницы "Днепр" строит амбициозные планы привлекать в Киев туристов-киберспортсменов.

Александр Кохановский Глава правления “Украинской профессиональной киберспортивной ассоциации” “Мы не можем быть номер один в футболе, нельзя сравнивать Украинскую футбольную лигу и британскую Премьер-лигу. Мы не можем быть первыми в боксе, когда все наши спортсмены боксируют в США. Но в киберспорте мы можем стать такими же крутыми, как США или Южная Корея”

Дело за инвестициями. Кохановский с партнерами готовы вложить в дело $100 млн. 40 миллионов идут на покупку, собственно, гостиницы "Днепр", еще двадцать планируют вложить в ее реновацию, отдав несколько этажей под киберспорт. Там будут зоны для тренировок, геймбары, игровые зоны — все для комфорта профессиональных спортсменов.

Еще 40 миллионов пойдут на обустройство киберарены — места, которое способно вместить 10 тысяч человек. Ивентов по профилю хотят проводить от 8 до 16 в год, в остальное время арену будут использовать звезды шоу-бизнеса и "традиционный" спорт. В итоге, считает Кохановский, Киев можно будет превратить в Мекку киберспорта, что позволит зарабатывать на одном туристическом сборе по 40 млн грн в год. Не говоря уже о том, что будут тратить сами киберспортсмены и фанаты разных видов киберспорта.

Дмитрий Бунецкий, специально для Delo.ua