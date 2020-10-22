"Нафтогаз" запустил в работу свою самую крупную солнечную станцию: репортаж Delo.ua

"Нафтогаз Украины" официально ввел в эксплуатацию свою вторую солнечную электростанцию в Житомирской области. Как удалось построить ее за несколько месяцев, почему компания двигается в сторону возобновляемой энергетики и сколько планирует на этом зарабатывать — в эксклюзивном репортаже Delo.ua.

"Озера на холмах"

Здесь не было ничего. В прямом смысле, глинистые холмы, где особо ничего не растет, пустырь — такие есть в каждом селе.

К счастью, Житомирская областная государственная администрация распорядилась бесплодными землями в Чудновском районе весьма разумно: их продали на энергетическом аукционе в ноябре 2018 года.

Теперь здесь расположилась солнечная электростанция ФЭС "Чуднов". ФЭС — фотоэлектрическая станция. Так она называется официально. 33,313 мегаватт пиковой мощности. Установленная мощность в точке присоединения составляет 25 МВт. Фотоэлектрические модули с графеновым покрытием максимальной установленной мощностью 430 Вт.

Фотоэлектрическая станция. Фото: "Нафтогаз"

Развороченное траками экскаваторов рыжее болото напоминает о прошлом. Дороги здесь сделают позже, когда закончат все пуско-наладочные работы. Но уже красиво: два сверкающих озера на холмах.

Рядом строят гостиницу — для персонала все бесплатно. "Мы взяли самые топовые панели, которые существуют в Украине, самые современные, — говорит руководитель офиса строительства ФЭС "Чуднов" Сергей Овчаренко. — Мощность 430 Вт, до этого в финмодель закладывались 405-е панели, но получилось взять по той же цене 430-е".

Сергей Овчаренко (ближе) и Михаил Могилка. Фото: Дмитрий Бунецкий / Delo.ua

Говоря об удельной стоимости проекта, компания вышла на на 0,54 евро за Вт/пик, это почти в два раза ниже, чем в среднем по рынку.

"За 25 лет службы при таких вводных показателях эта солнечная станция должна окупить себя 4,5 раза", — говорит Овчаренко. Планируется, что в год станция будет производить 36,5 тысяч МВт∙часов, в первый год компания рассчитывает получить с нее 153 млн грн.

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Это вторая станция "Нафтогаза". Первая — опытный образец, по факту, на нем учились налаживать бизнес-процессы. Один мегаватт установленной мощности, расположена в Андреевке Харьковской области. Тоже заняла бесполезные земли — ничем не задействованный полигон компании. Теперь, несмотря на малые объемы, приносит деньги госкомпании — за сентябрь заработала 500 тысяч грн.

В планах — строить еще. Девять мегаватт рядом с Шебелинкой, на свалке через дорогу от ФЭС "Андреевка". Здесь, на Чудновской фотоэлектрической, за счет увеличения мощности панелей тоже удалось сэкономить место на новую гелиостанцию — примерно на 4 МВт мощности. Все уже по новому зеленому тарифу.

Местные получили профессию

Строили тяжело. Холмы пропитаны грунтовыми водами, поэтому 10 тысяч из 26 тысяч алюминиевых свай пришлось бетонировать у основания.

Панели — самые топовые, мощностью 430 Вт. Фото: "Нафтогаз"

"Проект начался в 20 числах июня 2020 года. До 29 августа были сделаны все поставки. Собирали по 1 мегаватту в день", — вспоминает директор ГП "Нафтогаз-Энергосервис" Сергей Козонущенко.

В пик над строительством ФЭС работали 240 человек, все местные. Кухня — тоже местный бизнес — работала в три смены. В среднем на площадке трудились около ста человек. Сотрудники мини-цеха — люди с ограниченными возможностями — сформировали 170 тысяч комплектов болтов с гайками — набор для последующей установки панелей.

Разнорабочим платили от 500 грн в день. Отдельные бригады зарабатывали по 32 тысячи грн.

"Люди не просто получили деньги, монтаж солнечных электростанций — это серьезный опыт, который можно использовать и дальше, — говорит руководитель строительства, главный энергетик "СПП-Инжиниринг" Михаил Могилка. — Часть людей уже работают над строительством других подобных объектов. Например, строят солнечную станцию в Дымере".

Дороги облагородят, когда выведут всю тяжелую технику. Фото: Дмитрий Бунецкий / Delo.ua

Кстати, заводить овец под выпас, чтобы создавать на станции газон, солярники "Нафтогаза" не советуют: чешутся о панели, могут повредить. Столы с фотоэлектрическими панелями подняты достаточно высоко, чтобы трава им не мешала. Косить будут, но механическими методами.

Мелиоративный канал, разделяющий станцию на две части, выровняют и облагородят.

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Боялись "атомного излучения"

Что интересно, против станции поначалу протестовали. "Были недовольные люди, местное население… разные ходили разговоры, что атомная энергия, излучение. Но после смены власти области объект начал двигаться", — говорит глава Чудновской ОТГ Сергей Костяков.

Для громады солнечная станция — двойной win. Во-первых, земельный налог в размере 1,285 млн грн ежегодно плюс подоходный налог с людей, которые здесь будут работать — большую часть персонала (на станции будет работать около 15 человек, включая охрану) наймут на месте. Во-вторых, все это будет собрано с земли, которая раньше была невостребована.

Стоянка для "роверов". Фото: Дмитрий Бунецкий / Delo.ua

С промышленностью тут проблема — есть государственный спиртзавод, который ФГИ будет продавать на аукционе. Сейчас там делают спирт для антисептиков, говорит глава ОТГ. Для 13 тысяч человек населения общины, которая состоит из Чуднова и еще более двадцати населенных пунктов, денежных поступлений не слишком много.

Работают агрохолдинги и местные фермеры. Именно последних поддерживает Костяков. Он видит будущее региона за семейными экофермами, которые будут выращивать различные сложные культуры — ягоды, плоды. И кооперативно — с помощью коммунального предприятия — хранить и реализовывать или перерабатывать, в зависимости от продукта. Солнечная станция в эту парадигму вполне вписывается.

Дмитрий Бунецкий, специально для Delo.ua