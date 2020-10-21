"Нафтогаз" решил отсрочить размещение евробондов

НАК "Нафтогаз Украины" приняла решение отложить размещение долларовых еврооблигаций, за счет которых планировалось привлечь не менее $500 млн инвестиций на выгодных для компании и акционера условиях.

Как сообщает пресс-служба "Нафтогаза", такое решение было принято из-за ряда негативных новостей, связанных с последними событиями в Украине.

По словам финансового директора Группы "Нафтогаз" Петера ван Дрила, "Нафтогаз" принял решение отложить размещение еврооблигаций, несмотря на большое количество заявок на приобретение, и перенести выпуск на другую дату.

"Нафтогаз" готов к привлечению иностранных инвестиций в Украину. Однако стало ясно, что международные инвесторы все больше обеспокоены политической и экономической ситуацией в стране", — заявил финдиректор.

В частности, инвесторы ссылаются на бездоказательные обвинения Государственной аудиторской службы Украины и призывы к пренебрежению требованиями международных стандартов финансовой отчетности.

Инвесторы также напомнили, что внимательно следят за реформой корпоративного управления, ведь это является критически важным фактором для развития инвестиций в экономику страны.

Вторым весомым фактором, как отмечает ван Дрил, инвесторы также считают развитие отношений Украины с МВФ.

"Мы готовы к сотрудничеству с правительством для решения всех этих проблемных вопросов и стремимся сделать Украину привлекательной для прямых иностранных инвестиций", — подытожил топ-менеджер "Нафтогаза".

В компании напомнили, что 16 октября 2020 года Комитет по вопросам аудита и рисков наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины" обнародовал заявление, в котором заверил, что финансовая отчетность компании соответствует требованиям законодательства Украины и международным стандартам финансовой отчетности (МСФО).

Напомним, в ноябре 2019 года НАК "Нафтогаз Украины" провела размещение семилетних еврооблигаций на $500 млн, спрос на которые превысил предложение почти в три раза.