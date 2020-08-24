Человечество исчерпало запас природных ресурсов на 2020 год, начав жить "в долг" — ученые

Человечество 22 августа исчерпало годовой запас природных ресурсов (воду, чистый воздух, почву и так далее), которые планета способна восстановить в течение года.

При этом в 2020 году ресурсы закончились на месяц позже, чем в прошлом году, говорится в ежегодном отчете международной организации Global Footprint Network.

Указано, что пересечение границы восстановления планетарных ресурсов в этом году наступило позже из-за коронавируса. В 2020 году человечество на 9,3% по сравнению с прошлым годом сократило свой экологический след.

Благодаря пандемии на 14,5% уменьшились выбросы углерода (по сравнению с 2019 годом), на 8,4% сократились лесозаготовки, в целом из-за уменьшения урожаев.

Однако люди все же используют природу в 1,6 раза быстрее, чем экосистема нашей планеты может восстановиться, утверждают ученые.

Как отмечается, экологическое расточительство приводит к исчезновению лесов, эрозии почвы, потери биологического разнообразия и увеличению содержания диоксида углерода в атмосфере, ведет к климатическим изменениям.

Известно, что опубликованный в отчете показатель годового запаса рассчитывают с 1986 года. С каждым годом пересечение предела восстановления планетарных ресурсов наступает все раньше. В 1993 году этот предел пересекли 21 октября. В 2003 году это произошло 22 сентября. В 2017-м — 2 августа, а в 2019-м — 29 июля.

Тем временем изменения климата ускоряются по всему миру. В июле Всемирная метеорологическая организация ООН спрогнозировала, что в течение ближайших 5 лет в мире потеплеет на 1,5°C по сравнению с доиндустриальным уровнем температуры. Климат станет более сухим, что может повлиять на урожайность.

Ученые уже заявляли, если средняя температура на планете повысится на 2 градуса, это уничтожит половину регионов, пригодных для виноделия.

Из-за глобального потепления также очень быстро тают ледники, что угрожает миллионам людей. Ведь из-за повышения уровня океана под воду могут уйти сотни прибрежных городов.

Напомним, в середине июня 2019 года на встрече "Большой двадцатки" (G20) в Японии участники заключили первое международное соглашение по сокращению пластиковых отходов в мировом океане. В документе сформулированы общие для всех правила по борьбе с пластиковым загрязнением и прописаны конкретные необходимые меры.