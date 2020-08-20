В Атлантическом океане пластика в 10 раз больше, чем считалось — исследование

По оценкам исследователей Катсиарины Пабортсавы и Ричарда Лемпита из Национального центра океанографии в Саусхемптоне (США), в Атлантическом океане содержится около 200 млн тонн пластика — это в 10 раз больше, чем считалось ранее.

Он наносит значительный ущерб морской экосистеме: загрязняет естественную среду обитания животных и попадает в их организм, приводя к гибели, следует из научной публикации издания Nature Communications.

Указано, что Пабортсава и Лемпит сосредоточились на трех самых распространенных видах пластика, загрязняющих океаны: полиэтилен, полипропилен и полистирол. Они отобрали образцы воды с глубины до 200 м из 12 разных мест Атлантического океана на участке длиной в 10 тысяч км.

Анализ воды и подсчеты ученых показали: на отобранном ими участке Атлантического океана может быть приблизительно от 12 до 21 млн тонн трех самых распространенных видов пластика.

"Если же масштабировать подсчеты на всю площадь океана, то получится около 200 млн тонн пластика. Это в 10 раз больше, чем считалось до этого", — говорится в публикации.

Хотя авторы исследования брали воду из Атлантического океана, они утверждают: в других океанах пластика так же больше, чем считается. И это должно побуждать правительства стран принимать меры, чтобы сокращать вредные выбросы в океаны.

По оценкам Международного союза охраны природы, ежегодно в мире производится более 300 млн тонн пластика. Из них, по меньшей мере, 8 млн т попадает в воду как отходы.

Как отмечается, это опасно, прежде всего, потому, что микрочастицы пластика случайно попадают в организм морских животных. А поскольку те не могут переварить пластик, то он травмирует их изнутри или становится питательной средой для развития паразитов и бактерий. Как следствие — больше животных погибает.

А еще эти частицы пластика попадают в воду и пищу людей через морепродукты или очищенную морскую воду. Токсичные составляющие пластиков оседают в человеческом организме, а некоторые даже имеют подтвержденные канцерогенные свойства.

Именно поэтому переработка пластика — одна из актуальных задач ученых. Так, химики из Массачусетского технологического института США придумали, как создать термореактивную пластмассу, поддающуюся вторичной переработке. Они также считают, что этот метод применим для улучшения других синтетических материалов, таких как резина.

Напомним, в середине июня 2019 года на встрече "Большой двадцатки" (G20) в Японии участники заключили первое международное соглашение по сокращению пластиковых отходов в мировом океане. В документе сформулированы общие для всех правила по борьбе с пластиковым загрязнением и прописаны конкретные необходимые меры.