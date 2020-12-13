Зеленский назвал основные цели Украины в борьбе с изменением климата

Украина последовательно придерживается взятых на себя обязательств по эффективной имплементации Целей устойчивого развития — 2030 и международных климатических соглашений.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в ходе Международного саммита климатических амбиций (Climate Ambition Summit), который состоялся 12 декабря в онлайн-формате.

Как отметил Зеленский, "в этом году Украина особенно остро почувствовала негативное влияние от изменения климата: в ряде регионов длительная засуха уничтожила урожай, на востоке страны произошли масштабные лесные пожары, а на западе — разрушительные паводки".

"Готовясь к Конференции сторон Парижского соглашения в Глазго, мы прорабатываем второй национально определяемый вклад. На этой основе мы рассматриваем цель по выбросам парниковых газов в 2030 году во всех секторах экономики Украины в диапазоне от 36% до 42% по сравнению с 1990 годом, то есть сокращение на 58-64%", — сообщил Владимир Зеленский.

Кроме новых обязательств по Парижскому соглашению, Украина также работает над совершенствованием механизмов государственной финансовой поддержки климатической политики, отметил глава государства.

"Украина также стремится согласовывать свою климатическую политику и законодательство с Европейским зеленым курсом. Мы активизируем сотрудничество с ЕС в сферах энергоэффективности, развития водородной энергетики и возобновляемых источников энергии, справедливой трансформации угольного сектора и развития национальной системы торговли квотами на выбросы парниковых газов", — отметил президент.

Зеленский подчеркнул, что долгосрочной целью Украины является достижение углеродной нейтральности.

"Будем прилагать усилия, чтобы максимально сократить время достижения этой цели", — заявил он.

Также, по словам главы государства, идет процесс пересмотра Энергетической стратегии Украины, которая предусматривает развитие возобновляемой энергетики, постепенную замену ископаемых видов топлива, в частности угля.

"Мы начали подготовку рамочной стратегии адаптации к изменению климата Украины до 2030 года. Документ будет координировать работу различных органов власти на национальном и местном уровнях. Украина является и будет оставаться одним из активных и ответственных участников глобального процесса борьбы с изменением климата и защиты окружающей среды", — резюмировал Зеленский.

Международный саммит климатических амбиций (Climate Ambition Summit) — 2020 посвящен пятой годовщине Парижского климатического соглашения (2015) и подготовке к очередной климатической конференции ООН по изменению климата (СОР26), которая состоится в Глазго (Великобритания) в ноябре 2021 года.

Председательствуют на мероприятии премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Италии Джузеппе Конте, президент Чили Себастьян Пиньера и Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

В этом году в мероприятии приняли участие более 70 глав государств и правительств, которые записали короткие видеообращения с изложением "новых и амбициозных" обязательств своих государств по Парижскому климатическому соглашению.

Согласно статье 4 Парижского соглашения стороны должны сообщать свой национально определяемый вклад каждые пять лет, указывая на прогресс по сравнению с текущим вкладом, и отражать наиболее вероятные амбиции и соответствующие возможности в свете национальных обстоятельств.

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Согласно первому национально определяемому вкладу Украины в Парижское соглашение, наша страна взяла на себя обязательство не превысить 60% в 2030 году от уровня выбросов парниковых газов в 1990 году (либо сокращение на 40% с 1990 года без учета сектора "Землепользование, изменения в землепользовании и лесное хозяйство").

Напомним, Евросоюз держит курс на реализацию European Green Deal. "Зеленое" соглашение предполагает сокращение выбросов парниковых газов в ЕС на 40% к 2030 году, а к 2050 году — до нулевого уровня.

Ранее сообщалось, что Еврокомиссия предлагает сократить выбросы в ЕС на 55% к 2030 году, а Европарламент — на 60%. В свою очередь Украина нацелена на индивидуальный подход в реализации European Green Deal.

В июне 2019 года на саммите G20 в японской Осаке лидеры стран "Большой двадцатки" согласились подписать заключительное коммюнике, включая пункт о защите климата.