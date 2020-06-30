В Кабмине рассказали, когда смогут оценить ущерб от наводнений на западе Украины

В Кабинете министров посчитать сумму убытков от наводнений в западных регионах страны смогут посчитать только через несколько недель.

Об этом в интервью BBC заявил премьер-министр Денис Щмыгаль.

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"Огромные убытки, к сожалению, есть и человеческие потери. Но четко посчитать сумму мы сможем в течение следующих нескольких недель, когда спадет вода, когда будет видно уже все последствия разрушения инфраструктуры и домохозяйств. Это большое стихийное бедствие, задело пять областей Западной Украины. Больше всего пострадала Ивано-Франковская. Из государственного резервного фонда мы выделили около 700 млн гривен на ликвидацию последствий", — добавил глава правительства.

По его словам, в случае необходимости Кабмин готов выделить достаточное количество средств, чтобы восстановить инфраструктуру, сообщения, а также возместить потери людей и домохозяйств от этой стихии. При этом Шмыгаль отметил, что пока нельзя сказать, оказалось ли нынешнее наводнение разрушительнее аналогичного в 2008 году.

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"Еще нет расчетов. Когда люди говорят, что тогда погибло 38 человек, а сейчас три человека, это некорректная статистика. Был уже опыт борьбы с такими стихиями. Людей эвакуировали заранее в дневное время, чтобы не оставались на ночь, знали, где живут пожилые люди, как их забирать. То есть этот опыт борьбы с наводнениями помог службам, помог органам местного самоуправления работать и сохранить как можно большее количество жизней. Я точно вам скажу, что по уровню воды, по количеству пострадавших населенных пунктов, конкретно для Ивано-Франковской области, наводнение было сильнее, чем в 2008 году", — подытожил премьер.

Напомним, что 23-25 июня на западе Украины из-за сильных и затяжных ливней произошло наводнение Стихия накрыла Черновицкую, Ивано-Франковскую, Львовскую, Тернопольскую и Закарпатскую области. В результате паводка подтопленными оказались 230 населенных пунктов в Ивано-Франковской, Закарпатской, Львовской и Черновицкой областях. "Большая вода" повредила 429 км автодорог, 130 мостов и "отрезала" более 30 населенных пунктов.

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Кабинет министров выделил из резервного фонда государственного бюджета 754 млн грн для помощи жителям пострадавших от паводков регионов Западной Украины. Эти деньги будут направлены на проведение первоочередных мер по ликвидации последствий стихии.