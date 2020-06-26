Наводнение в Западной Украине: прокуратура Прикарпатья назвала виновных

Прокуратура Ивано-Франковской области возбудила уголовное производство "по фактам массового уничтожения растительного мира".

Якобы именно это вызвало наводнение в регионе, сообщает пресс-служба ведомства.

Так, по материалам Службы безопасности Украины, возбуждено производство "по многочисленным фактам незаконной вырубки леса, что привело к значительным паводкам на территории Ивано-Франковской и других областей" — статья 441 Уголовного кодекса (экоцид).

При этом в ведомстве напомнили, что в июне в регионе выпало очень большое количество осадков, что повлекло такие последствия:

- погибли 3 человека;

- подтоплено более 10 тысяч жилых домов;

- разрушено 150 км дорог и 90 мостов;

- повреждено 586 дорог и 169 мостов;

- уничтожено 4146 метров берегоукреплений.

"Их возникновение, вероятно, стало возможным в результате массового уничтожения объектов растительного мира, вырубки лесов, ненадлежащего осуществления лесохозяйственной деятельности и невыполнения мероприятий по охране окружающей природной среды должностными лицами", — говорится в сообщении.

Напомним, 23-25 июня на западе Украины из-за сильных и затяжных ливней произошло наводнение. Стихия накрыла Черновицкую, Ивано-Франковскую, Львовскую, Тернопольскую и Закарпатскую области.

Из-за непогоды подтоплены тысячи домов, повреждены или разрушены автодороги и мосты. Спасатели эвакуировали сотни местных жителей.

По состоянию на утро 25 июня спасатели продолжали ликвидировать последствия непогоды в пяти областях Западной Украины.

Метеорологи сообщали, что с 24 июня дожди на западе будут постепенно уменьшаться, но уровень воды в реках сразу не спадет.