  • Главная
  • Политика и экономика
1 час назад

Наводнение в Западной Украине: прокуратура Прикарпатья назвала виновных

Это — "черные лесорубы" и чиновники

Наводнение в Западной Украине. Фото: ГСЧС Наводнение в Западной Украине. Фото: ГСЧС
Наводнение в Западной Украине. Фото: ГСЧС

Прокуратура Ивано-Франковской области возбудила уголовное производство "по фактам массового уничтожения растительного мира".

Якобы именно это вызвало наводнение в регионе, сообщает пресс-служба ведомства.

Кратко и по делу в Telegram

Так, по материалам Службы безопасности Украины, возбуждено производство "по многочисленным фактам незаконной вырубки леса, что привело к значительным паводкам на территории Ивано-Франковской и других областей" — статья 441 Уголовного кодекса (экоцид).

При этом в ведомстве напомнили, что в июне в регионе выпало очень большое количество осадков, что повлекло такие последствия:

- погибли 3 человека;

- подтоплено более 10 тысяч жилых домов;

- разрушено 150 км дорог и 90 мостов;

- повреждено 586 дорог и 169 мостов;

- уничтожено 4146 метров берегоукреплений.

"Их возникновение, вероятно, стало возможным в результате массового уничтожения объектов растительного мира, вырубки лесов, ненадлежащего осуществления лесохозяйственной деятельности и невыполнения мероприятий по охране окружающей природной среды должностными лицами", — говорится в сообщении.

Читайте также:
Глава Гослесагенства заявил, что вырубки не виноваты в наводнении в Карпатах

Напомним, 23-25 июня на западе Украины из-за сильных и затяжных ливней произошло наводнение. Стихия накрыла Черновицкую, Ивано-Франковскую, Львовскую, Тернопольскую и Закарпатскую области.

Из-за непогоды подтоплены тысячи домов, повреждены или разрушены автодороги и мосты. Спасатели эвакуировали сотни местных жителей.

По состоянию на утро 25 июня спасатели продолжали ликвидировать последствия непогоды в пяти областях Западной Украины.

Метеорологи сообщали, что с 24 июня дожди на западе будут постепенно уменьшаться, но уровень воды в реках сразу не спадет.

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

Кабмин выделил 754 млн грн на ликвидацию последствий паводков на Западной Украине
Кабмин выделил 754 млн грн на ликвидацию последствий паводков на Западной Украине
Глава Гослесагенства заявил, что вырубки не виноваты в наводнении в Карпатах
Глава Гослесагенства заявил, что вырубки не виноваты в наводнении в Карпатах
Паводок на Западной Украине: три человека погибли, пострадали 165 населенных пунктов
Паводок на Западной Украине: три человека погибли, пострадали 165 населенных пунктов
Загрузка...
Новое видео
Как линия магазинов EVA открывает по 180 точек в год — Виктор Средний / DeloUA

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. СБУ поймала главу Кировоградской ОГА на взятке 1,8 млн грн (ФОТО)

  3. ПриватБанк запускает доступную ипотеку под 9,99% годовых с 1 июля

  4. Dragon Capital купила фармацевтический логистический комплекс под Киевом

  5. В МВФ объяснили свой прогноз падения экономики Украины на 8,2%

Загрузка...