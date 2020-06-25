Кабмин выделил 754 млн грн на ликвидацию последствий паводков на Западной Украине

Кабинет министров выделил из резервного фонда государственного бюджета 754 млн грн для помощи жителям пострадавших от паводков регионов Западной Украины. Эти деньги будут направлены на проведение первоочередных мер по ликвидации последствий стихии.

Соответствующее решение было принято на внеочередном заседании правительства 25 июня.

"Деньги выделят на нужды областей. Плюс дополнительные деньги на агентства, которые будут ликвидировать последствия паводков. Будут отстраивать дамбы, укреплять берега и так далее", — отметил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

В частности, выделенные деньги распределят так:

480 млн грн для Ивано-Франковской области;

30 млн грн для Черновицкой области;

30 млн грн для Закарпатской области;

10 млн грн для Львовской области;

92 млн грн для Государственного агентства водных ресурсов Украины;

30 млн грн для Государственного агентства лесных ресурсов Украины.

Еще 41 млн грн для ликвидации последствий паводков выделят Государственной службе по чрезвычайным ситуациям, 22 млн грн — Национальной гвардии, 19 млн грн Национальной полиции.

Напомним, что из-за паводков пострадали пять областей Западной Украины, но наиболее сложная обстановка в Ивано-Франковской. По состоянию на 24 июня, в регионе пострадали более 165 населенных пунктов. Стихия унесла жизни трех человек.

В области полностью разрушены 110 километров дорог, уничтожены 19 мостов, еще больше — повреждены. В пострадавших населенных пунктах уничтожена часть зданий, отсутствует газоснабжение и есть перебои с электричеством.