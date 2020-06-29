Наводнение в Западной Украине: подтопленными остаются 70 населенных пунктов

По состоянию на утро понедельника, 29 июня, в западных областях Украины в результате наводнения остаются подтопленными 70 населенных пунктов.

К ликвидации последствий непогоды привлечены 774 человека и 291 единица техники, сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

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Указано, что 70 подтопленных населенных пунктов остаются в Ивано-Франковской, Черновицкой, Львовской и Тернопольской областях, однако это число от начала паводков составляло 349.

"Сейчас в этих регионах остаются подтопленными 550 домов, 831 подвал и 1898 приусадебных участков", — говорится в сообщении.

Кроме того, наводнение разрушило более 150 км автодорог, 83 моста, а также повредило 582 км автодорог и 220 мостов.

Как отмечается, с начала работ спасатели эвакуировали 2523 человека и откачали 183 тысячи 244 кубометров воды. Также для населения было доставлено 8628 кг продуктов питания и 25 тысяч 315 л питьевой воды.

На данный момент работы по ликвидации последствий дождевого паводка продолжаются.

В то же время в результате непогоды в минувшие сутки без света остались 103 населенных пункта в 4 областях.

При этом 29 июня на территории Украины ожидается ухудшение погодных условий.

Также известно, что в Закарпатской области за 2 часа выпала 20-дневная норма дождей.

Напомним, 23-25 июня на западе Украины из-за сильных и затяжных ливней произошло наводнение.

Стихия накрыла Черновицкую, Ивано-Франковскую, Львовскую, Тернопольскую и Закарпатскую области.

В результате паводка подтопленными оказались 230 населенных пунктов в Ивано-Франковской, Закарпатской, Львовской и Черновицкой областях. "Большая вода" повредила 429 км автодорог, 130 мостов и "отрезала" более 30 населенных пунктов.

Кабинет министров выделил из резервного фонда государственного бюджета 754 млн грн для помощи жителям пострадавших от паводков регионов Западной Украины.

Эти деньги будут направлены на проведение первоочередных мер по ликвидации последствий стихии.