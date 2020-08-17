Политика и экономика 30 минут назад

РГК поддерживает необходимость разработки Национальной экономической стратегии

В компании отмечают, что энергетическая инфраструктура может стать одним из ключевых драйверов будущего экономического роста

Фото: Dylan Gillis / Unsplash Фото: Dylan Gillis / Unsplash
Фото: Dylan Gillis / Unsplash

Региональная Газовая Компания приняла участие во встрече представителей ключевых отраслей с премьер-министром Денисом Шмыгалем, а также руководством Офиса Президента и Нацбанка. Об этом рассказали в пресс-службе компании.

Там отметили, что темой мероприятия, организованного по инициативе главы Кабинета министров, стала разработка Национальной экономической стратегии Украины до 2030 года.

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По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, для достижения устойчивого развития Украине нужны от 5 до 10 лет последовательных усилий. Для этого необходима координация основных стейкхолдеров в процессе создания и реализации Стратегии.

"Если мы смотрим на 10 лет вперед, то стратегическими направлениями государственной политики должны быть внедрение лучших европейских практик, которые касаются улучшения стандартов безопасности, ведения бизнеса и качества жизни", — отметил Денис Шмыгаль.

На встрече были представлены семь векторов развития Украины, которые легли в основу разработки стратегии: промышленность, агросектор, добыча, транспортные коридоры, IT и R&D, инфраструктура и энергетический сектор.

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В ходе обсуждения Стратегии директор РГК Олег Никоноров отметил, что энергетическая инфраструктура может стать одним из ключевых драйверов будущего экономического роста. РГК готова принять участие в разработке Национальной экономической стратегии, используя свой опыт создания цифровых сервисов для миллионов клиентов и внедрение современных технологий для повышения производительности труда.

В обсуждении Национальной экономической стратегии Украины до 2030 года приняли также участие владельцы и топ-менеджеры более 50 компаний, которые представляли ключевые отрасли экономики Украины.

Напомним, Региональная Газовая Компания — сервисная компания, которая разрабатывает инновационные и комплексные решения для энергетического сектора, направленные на повышение качества клиентского обслуживания, модернизацию отрасли и внедрение европейских стандартов работы операторов ГРМ.

Под брендом РГК работает 20 газораспределительных компаний, которые обслуживают более 250 тысяч км газопроводов и более 8 млн потребителей газа.

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