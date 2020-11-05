Политика 30 минут назад

Обещанного 3 года ждут: США вышли из Парижского соглашения по климату

Выход вступил в силу 4 ноября

Фото: Getty Images Фото: Getty Images
Фото: Getty Images

Спустя три года после официального заявления американского президента Дональда Трампа в 2017 году США официально вышли из Парижского соглашения по климату.

Выход вступил в силу 4 ноября, сообщает BBC.

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По условиям Парижского климатического соглашения, страна-участница может выйти из него не раньше чем через три года с момента ратификации документа.

Известно, что это соглашение вступило в силу 4 ноября 2016 года.

В свою очередь США официально уведомили ООН о выходе в ноябре 2019 года − ровно за год.

В то же время в будущем Штаты смогут вновь присоединится к Парижскому соглашению по климату. Для этого страна должна уведомить о своем решении за месяц.

Ранее США в качестве причины выхода назвали экономическую несправедливость документа. Такие страны, как Индия и Китай, смогут и дальше генерировать выбросы парниковых газов, в то время как Штаты будут связаны обязательствами и должны будут сократить выбросы в ущерб собственной экономике.

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США — одна из крупнейших экономик в мире. На нее приходится 15% от мировых выбросов парниковых газов.

Тем временем Евросоюз держит курс на реализацию European Green Deal. "Зеленое" соглашение предполагает сокращение выбросов парниковых газов в ЕС на 40% к 2030 году, а к 2050 году — до нулевого уровня.

Ранее сообщалось, что Еврокомиссия предлагает сократить выбросы в ЕС на 55% к 2030 году, а Европарламент — на 60%. В свою очередь Украина нацелена на индивидуальный подход в реализации European Green Deal.

Напомним, Cоединенные Штаты могут вернуться в состав подписантов Парижского климатического соглашения, если условия договоренностей станут более приемлемыми для страны.

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