Глобальное потепление нагревает ночи быстрее, чем дни: ученые пугают катастрофой

Во многих странах мира глобальное потепление нагревает ночи быстрее, чем дни.

Это выяснили британские ученые из Эксетерского университета, исследование опубликовали в журнале Global Change Biology.

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Указано, что это первая оценка — о том, как потепление в разных странах по-своему влияет на дни и ночи.

В частности, ученые сравнили повышение дневных и ночных температур за 35 лет до 2017 года. Глобальное потепление увеличивает и то, и другое, но исследователи обнаружили, что на территории более половины суши в течение дня разница не менее 0,25 °C.

При этом в двух третях этих мест ночи нагреваются быстрее, чем дни, особенно в Европе, Западной Африке, Западной Южной Америке и Центральной Азии. Но в некоторых местах — на юге США, в Мексике и на Ближнем Востоке — дни потеплели быстрее.

Как отмечается, изменения — результат глобального потепления. Там, где увеличивается облачность, солнечный свет блокируется днем, но облака сохраняют больше тепла и влажности ночью, как одеяло. Поэтому ночи становятся все более жаркими по сравнению с днями.

Там, где облачный покров уменьшается, в основном в уже засушливых регионах, днем больше солнечного света, что приводит к более быстрому повышению температуры.

По данным исследователей, полученные результаты имеют "глубокие последствия" для дикой природы и ее способности адаптироваться к чрезвычайным климатическим условиям.

Также ученые отмечают, что экосистемы сформировались в результате точного баланса между видами, и многие виды биологической активности, такие как кормление, происходят в определенное время суток. Таким образом, изменения между ночными и дневными температурами во многих частях мира будут иметь серьезные последствия для видов, населяющих эти регионы, и их способности адаптироваться к изменениям климата.

В частности, это может иметь последствия для роста растений и животных, таких как насекомые и млекопитающие. Больше всего пострадают виды, которые активны только ночью или днем.

Ранее в Организации Объединенных Наций объявили "чрезвычайную климатическую ситуацию" в мире из-за того, что 2015-2019 годы стали самыми жаркими годами за всю историю метеонаблюдений.