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В мире 50 минут назад

На юге Турции продолжают бушевать лесные пожары (ФОТО, ВИДЕО)

В результате пожаров в Манавгате погибли три человека, около двухсот пострадали и 4,5 тысячи туристов были эвакуированы из отелей

Фото: ANKA Фото: ANKA
Фото: ANKA

В Турции два дня продолжаются масштабные лесные пожары, которые охватили южные районы страны.

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Как сообщает Deutsche Welle, после пожара в районе Манавгат в Анталье сообщения о масштабных возгораниях пришли из Аданы, Османии, Кайсери, Мерсины, Мармариса и Бодрума.

Министр сельского и лесного хозяйства Турции Бекир Пакдемирли сообщил в Twitter что в течение 28-29 июля в 17 провинциях Турции вспыхнуло 58 лесных пожаров.

По данным властей, в результате пожаров в Манавгате погибли три человека, около двухсот пострадали.

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Мэр Бодрума Ахмет Арас сообщил, что в общей сложности около двух тысяч туристов были доставлены на пляж Гюверджинлик на лодках.

В свою очередь информагентство ANKA сообщило, что 4,5 тысячи туристов и служащих отелей были доставлены на сушу десятками лодок, катеров и катеров береговой охраны, а десятки потерявших сознание туристов были доставлены в машины скорой помощи, ожидавшие на суше.

В Мармарисе из-за пожаров полиция эвакуировала посетителей двух трехзвездочных отелей и четырех вилл. В результате пожаров в регионе отравление угарным газом получили шесть человек.

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Публикация от TÜRK DEGS (@turkdegs)

Ранее сообщалось, что в Турции лесной пожар, начавшийся в районе города Манавгат в провинции Анталья, перекинулся на жилые районы.

Напомним, в 2020 году сумма ущерба от стихийных бедствий в мире, масштабных лесных пожаров и рекордного количества ураганов в Атлантике достигла $76 млрд.

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