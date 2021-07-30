На юге Турции продолжают бушевать лесные пожары (ФОТО, ВИДЕО)

В Турции два дня продолжаются масштабные лесные пожары, которые охватили южные районы страны.

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Как сообщает Deutsche Welle, после пожара в районе Манавгат в Анталье сообщения о масштабных возгораниях пришли из Аданы, Османии, Кайсери, Мерсины, Мармариса и Бодрума.

Министр сельского и лесного хозяйства Турции Бекир Пакдемирли сообщил в Twitter что в течение 28-29 июля в 17 провинциях Турции вспыхнуло 58 лесных пожаров.

▪️ "Hayvanlarımın bir kısmı olduğu yerde, bir kısmı da kaçtığı ormanda yandı. 35-40 tane küçükbaş hayvanım telef oldu"

▪️ "Yangın 15 km öteden başladı, yarım saatte bize ulaştı"



Manavgat Kalemler sakinleri anlattı



DW #Haber'de: https://t.co/y39EsqEHna pic.twitter.com/WBX7GDAD0n — DW Türkçe (@dw_turkce) July 29, 2021

По данным властей, в результате пожаров в Манавгате погибли три человека, около двухсот пострадали.

Мэр Бодрума Ахмет Арас сообщил, что в общей сложности около двух тысяч туристов были доставлены на пляж Гюверджинлик на лодках.

В свою очередь информагентство ANKA сообщило, что 4,5 тысячи туристов и служащих отелей были доставлены на сушу десятками лодок, катеров и катеров береговой охраны, а десятки потерявших сознание туристов были доставлены в машины скорой помощи, ожидавшие на суше.

В Мармарисе из-за пожаров полиция эвакуировала посетителей двух трехзвездочных отелей и четырех вилл. В результате пожаров в регионе отравление угарным газом получили шесть человек.

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Ранее сообщалось, что в Турции лесной пожар, начавшийся в районе города Манавгат в провинции Анталья, перекинулся на жилые районы.

Напомним, в 2020 году сумма ущерба от стихийных бедствий в мире, масштабных лесных пожаров и рекордного количества ураганов в Атлантике достигла $76 млрд.