Происшествия 1 час назад

Курорты Турции охвачены пожарами: число жертв растет, туристов эвакуируют из отелей (ФОТО)

В Мармарисе из-за пожаров эвакуировали гостей и сотрудников отелей

Лесные пожары в Турции. Фото: @atabenli / Twitter Лесные пожары в Турции. Фото: @atabenli / Twitter
Лесные пожары в Турции. Фото: @atabenli / Twitter

В результате масштабного пожара в турецкой провинции Анталья погибли уже не менее трех человек.

Об этом в четверг, 29 июля, проинформировало Управление по чрезвычайным ситуациям Турции (АФАД).

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"В результате пожара в Манавгате погибли три наших гражданина. Также пострадали 122 человека, 58 из них оказывается медицинская помощь", — говорится в сообщении ведомства, которое приводит портал Sozcu.

В этот же день министр сельского и лесного хозяйства страны Бекир Пакдемирли рассказал, что пожар в Манавгате находится под контролем, однако есть возгорания, которые продолжаются в районе Аксеки в ночные часы. На тот момент было известно об одном погибшем.

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Пакдемирли отметил, что не менее 18 населенных пунктов вблизи Антальи эвакуированы.

Вскоре стало известно о новых очагах лесного пожара, которые вспыхнули в нескольких районах на юге Турции.

Так, вслед за районом Манавгат провинции Анталья пожары начались в курортном Бодруме, а также Адане, Кайсери и Мерсине.

Кроме того, в Мармарисе из-за пожаров эвакуировали гостей и сотрудников отелей.

Указано, что возгорания тушат 5 вертолетов, один самолет и 30 пожарных машин.

Ранее сообщалось, что в Турции лесной пожар, начавшийся в районе города Манавгат в провинции Анталья, перекинулся на жилые районы.

Напомним, в 2020 году сумма ущерба от стихийных бедствий в мире, масштабных лесных пожаров и рекордного количества ураганов в Атлантике достигла $76 млрд.

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