Масштабные лесные пожары вспыхнули в Италии: огонь выгнал людей с пляжей (ФОТО, ВИДЕО)

В центре материковой Италии 1 августа начались лесные пожары в регионе Абруццо, на побережье Адриатического моря.
Об этом сообщает ANSA.
Указано, что пожары в хвойных лесах продолжаются сразу в нескольких очагах и уже привели к многочасовым задержкам поездов и автомобилей на трассах.
Особенно страдает от пожара город Пескара, где пожар вспыхнул в парке Пинета Даннунциана и на близлежащих холмах, возгорание произошло в трех разных точках.
При этом кое-где огонь подошел к жилым домам и заставил бежать людей с пляжей — подхваченные ветром искры принесли огонь и туда.
К вечеру мэр города заявил, что пожар более или менее взяли под контроль, но нанесенный ущерб огромен.
"Эта часть является заповедником, и она полностью разрушена. Вред для окружающей среды просто невероятный. Это сердце города, это наши зеленые легкие — и теперь этого больше нет", — констатировал он.
#Pescara #1agosto, l’#incendio alla pineta Dannunziana filmato dall’elicottero Drago dei #vigilidelfuoco intervenuto per lo spegnimento pic.twitter.com/nt7oxVyapv— Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) August 1, 2021
В свою очередь прокуратура Пескары открыла уголовное дело, чтобы выяснить причины возгорания.
Тем временем в муниципалитете Фариндола из-за пожара эвакуировали около 30 человек и ресторан.
В муниципалитете Ортона на Адриатическом побережье пожар проник на территорию города и заставил эвакуироваться несколько сотен человек.
В то же время пожары продолжаются также еще в ряде мест. Пожарная служба мобилизовала всех своих сотрудников и средства, но они с трудом справляются с нагрузкой.
В службе гражданской защиты Италии хотят активировать механизм гражданской защиты Евросоюза, чтобы оказать помощь пострадавшим регионам, в частности, привлечь пожарную авиацию из других стран.
Как известно, от лесных пожаров, осложненных чрезвычайной жарой и сильным ветром, страдают также юг Турции и Греция.
Напомним, в 2020 году сумма ущерба от стихийных бедствий в мире, масштабных лесных пожаров и рекордного количества ураганов в Атлантике достигла $76 млрд.