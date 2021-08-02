Происшествия 20 минут назад

Масштабные лесные пожары вспыхнули в Италии: огонь выгнал людей с пляжей (ФОТО, ВИДЕО)

Особенно страдает от пожара город Пескара

Пожары в Италии. Фото: ansa.it Пожары в Италии. Фото: ansa.it
Пожары в Италии. Фото: ansa.it

В центре материковой Италии 1 августа начались лесные пожары в регионе Абруццо, на побережье Адриатического моря.

Об этом сообщает ANSA.

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Указано, что пожары в хвойных лесах продолжаются сразу в нескольких очагах и уже привели к многочасовым задержкам поездов и автомобилей на трассах.

Особенно страдает от пожара город Пескара, где пожар вспыхнул в парке Пинета Даннунциана и на близлежащих холмах, возгорание произошло в трех разных точках.

При этом кое-где огонь подошел к жилым домам и заставил бежать людей с пляжей — подхваченные ветром искры принесли огонь и туда.

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К вечеру мэр города заявил, что пожар более или менее взяли под контроль, но нанесенный ущерб огромен.

"Эта часть является заповедником, и она полностью разрушена. Вред для окружающей среды просто невероятный. Это сердце города, это наши зеленые легкие — и теперь этого больше нет", — констатировал он.

В свою очередь прокуратура Пескары открыла уголовное дело, чтобы выяснить причины возгорания.

Тем временем в муниципалитете Фариндола из-за пожара эвакуировали около 30 человек и ресторан.

В муниципалитете Ортона на Адриатическом побережье пожар проник на территорию города и заставил эвакуироваться несколько сотен человек.

В то же время пожары продолжаются также еще в ряде мест. Пожарная служба мобилизовала всех своих сотрудников и средства, но они с трудом справляются с нагрузкой.

В службе гражданской защиты Италии хотят активировать механизм гражданской защиты Евросоюза, чтобы оказать помощь пострадавшим регионам, в частности, привлечь пожарную авиацию из других стран.

Как известно, от лесных пожаров, осложненных чрезвычайной жарой и сильным ветром, страдают также юг Турции и Греция.

Напомним, в 2020 году сумма ущерба от стихийных бедствий в мире, масштабных лесных пожаров и рекордного количества ураганов в Атлантике достигла $76 млрд.

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