Происшествия 40 минут назад

Пожары в Турции унесли жизни 8 человек: ответственность взяла на себя курдская организация

Уже задержан первый подозреваемый в поджоге

Лесные пожары в Турции. Фото: yenisafak.com Лесные пожары в Турции. Фото: yenisafak.com
Лесные пожары в Турции. Фото: yenisafak.com

О своей причастности к лесным пожарам в Турции заявила организация "Дети огня", которая связана с Рабочей партией Курдистана (в Турции считается террористической организацией).

Огонь на турецкой территории уже унес жизни восьми человек, сообщила газета Yeni Şafak.

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Издание ссылается на публикации в Twitter-аккаунтах, связанных с Рабочей партией Курдистана.

"Дети огня" якобы заявили, что хотят "поставить [турецкий режим] на колени огненным потопом", потому что он "не понимает другого языка".

Версия о поджоге как главной причине масштабных лесных пожаров на юге Турции ранее озвучивалась чиновниками вплоть до президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

31 июля стало известно о задержании первого подозреваемого в поджоге.

В частности, Министерство сельского хозяйства и лесничества Турции указало, что очаги возгорания возникли в нескольких местах без сильного ветра, который бы их мог распространить, и это, утверждает ведомство, подозрительно.

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Как отмечается, подозрение на курдов упало потому, что турецкие власти по-прежнему говорили об использовании ими поджогов как средства политической борьбы.

Yeni Şafak пишет, что Рабочая партия Курдистана еще с 1990-х годов прибегает к этой тактике.

Известно, что в октябре 2020 года "Дети огня" заявляли об ответственности за поджог около 400 гектаров лесов на территории Турции на годовщину высылки своего лидера из Сирии.

Как сообщается, Рабочую партию Курдистана в 1978 году создали курды, живущие на территории Турции. Они с середины 1980-х используют террористические акты для борьбы с турецкими властями с целью создать собственное независимое государство. В Турции и США "РПК" признана экстремистской организацией.

Напомним, из-за аномальной жары в Турции на западном и южном побережье страны с конца июля бушуют лесные пожары, сотни гектаров леса сгорели. Пламя добралось и до популярной туристической провинции Анталья. Из-за сильного ветра огонь распространился на прилегающие к городу лесопарки и сельскохозяйственные угодья.

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По состоянию на 1 августа, как сообщил министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа, вследствие пожаров погибли 8 человек (7 — в Анталье и еще один — в Мармарисе), а 864 человека были госпитализированы.

На данный момент лесные пожары продолжаются в провинциях Мугла, Адана, Мерсил и Анталья, где расположены популярные курорты. По данным турецких спасателей, которые приводит "Анадолу", всего в Турции обнаружили 112 очагов возгорания, из них все, кроме одного, уже удалось локализовать.

Спасатели эвакуировали людей из десятков населенных пунктов.

В Министерстве иностранных дел Украины призвали не ехать в опасные провинции и заявили, что готовятся к эвакуации украинцев, если ситуация ухудшится.

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