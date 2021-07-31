Президент Турции Эрдоган объявил Анталью зоной бедствия

В Турции зонами бедствия районы объявлены провинции, пострадавшие от сильных природных пожаров.

Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, передает телеканал TRT World.

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По его словам, в список "зон стихийных бедствий, затрагивающих жизнь людей" включены провинции Анталья, Мугла, Мерсин, Адана и Османийе.

Помимо этого, турецкий президент пообещал сделать все необходимое для восстановления пострадавших районов.

Ранее сообщалось, в Турции лесной пожар, начавшийся в районе города Манавгат в провинции Анталья, перекинулся на жилые районы.

Позднее стало известно, что Украина направляет два пожарных самолета для помощи в тушении масштабных лесных пожаров, охвативших преимущественно южные приморские регионы Турции.

Напомним, в 2020 году сумма ущерба от стихийных бедствий в мире, масштабных лесных пожаров и рекордного количества ураганов в Атлантике достигла $76 млрд.

Источник фото: Depositphotos

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