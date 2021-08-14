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30 минут назад

В Турции разбился пожарный самолет: погибли 5 россиян и 3 турок

Авиакатастрофа произошла при заходе на посадку после тушения пожара в районе населенного пункта Адан

Место падения самолета в Турции. Фото: anews.com.tr Место падения самолета в Турции. Фото: anews.com.tr
Место падения самолета в Турции. Фото: anews.com.tr

В Турции в субботу, 14 августа, возле города Кахраманмараш разбился пожарный самолет Бе-200.

В результате авиакатастрофы погибли, по меньшей мере, 8 человек, сообщает агентство ANews.

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Указано, что крушение специализированного самолета произошло в горах.

Как отмечается, экипаж потерпевшего крушение на юге Турции пожарного самолета Бе-200 состоял из 8 человек — пяти россиян и троих турецких граждан.

В частности, как сообщили агентству в Минобороны РФ, на борту пожарного самолета находились пять российских военнослужащих и трое граждан Турции.

В российском оборонном ведомстве добавили, что все 8 членов экипажа погибли.

Известно, что авиакатастрофа произошла при заходе на посадку после тушения пожара в районе населенного пункта Адан.

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Также сообщается, что самолет Бе-200 был арендован Главным лесным управлением Турции у России.

Как сообщалось, от пожаров больше всего пострадали туристические провинции Мугла и Анталья. По меньшей мере 8 человек погибли, а тысячи жителей были вынуждены бежать.

Напомним, с конца июля 2021 года из-за аномальной жары в Турции на западном и южном побережьях страны бушевали лесные пожары, сотни гектаров леса сгорели.

Из-за аномальной жары на востоке Средиземноморья также вспыхнули пожары в лесах Греции, Италии, Албании.

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