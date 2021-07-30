Украина отправляет в Турцию два самолета для тушения масштабных пожаров

Украина направляет два пожарных самолета для помощи в тушении масштабных лесных пожаров, охвативших преимущественно южные приморские регионы Турции. Об этом сообщает украинская Госслужба по чрезвычайным ситуациям.

Отмечается, что уже 30 июля самолеты ГСЧС вылетят в Турцию для тушения очагов пожаров в провинциях Османие, Адана, Мерсин, Анталья, Мугла, а также Кайсери и Коджаэли.

Самолеты Ан-32П с группой обеспечения будут направлены согласно подписанному в феврале 2020 года меморандуму о взаимопонимании между ГСЧС и управлением по чрезвычайным ситуациям Министерства внутренних дел Турции.

В свою очередь до этого, накануне вечером, президент Владимир Зеленский сообщал в своем Twitter, что в Турцию будет отправлен лишь один самолет.

"Выразил своему другу президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану искренние соболезнования в связи с масштабными пожарами. Украина предоставит Турции всю необходимую помощь. Наш пожарный самолет завтра улетит в Турцию. Украинский народ будет вместе с дружественным турецким народом в это трудное время", — заявил глава украинского государства.

Как отмечают в ГСЧС, сейчас общая площадь пожаров составляет более 1,5 тысячи га. В результате пожаров четыре человека погибли и 183 пострадали, из них 58 госпитализированы. Повреждены более 100 частных домов и сооружений. Спасательными службами взято под контроль 36 очагов лесных пожаров, продолжается тушение 20 очагов.

Всего к тушению пожаров, осложняющихся сильным ветром и жаркой погодой, по состоянию на 30 июля привлечено более 4 тысяч человек, 457 единицы техники и 35 воздушных судов.

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