Транспорт 60 минут назад

Украина возобновляет авиасообщение с Кувейтом

Рейсы авиакомпании Jazeera Airways будут осуществляться дважды в неделю

Фото: Pixabay Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

13 июля будет запущен новый авиарейс Эль-Кувейт (Государство Кувейт) — Киев. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел Украины Дмитрий Сеник, передает пресс-служба МИДа.

"Впервые за много лет запускается прямой авиарейс Эль-Кувейт — Киев. Активизация деловых контактов и увеличение количества иностранных туристов в Украине среди приоритетов украинской дипломатии на экономическом направлении. Надеюсь, что уже в ближайшее время, после ослабления карантина в Кувейте, украинские туристы также смогут посетить эту замечательную страну", — отметил Сеник.

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Рейсы авиакомпании Jazeera Airways будут осуществляться дважды в неделю.

Из Кувейта в Киев самолеты будут летать во вторник и в пятницу. Из Киева в Кувейт — в среду и субботу.

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Как сообщалось ранее, с 1 июля авиакомпания Air Astana (Казахстан) усилила свое присутствие на украинском рынке за счет увеличения частоты полетов в Киев.

Перед этим стало известно, что авиакомпания Flynas в июле открывает еще два маршрута во Львов и в Саудовскую Аравию.

Напомним, 10 июня Государственная авиационная служба Украины одобрила заявку лоукостера SkyUp Airlines на регулярные полеты из Киева в города Самарканд и Ургенч (Узбекистан).

 

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