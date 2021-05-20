Политика 1 час назад

Кубраков пообещал сеть региональных аэропортов и развитие внутреннего рынка перевозок

Ранее в Офисе президента заявляли, что работы по созданию государственного авиаперевозчика будут завершены в 2021 году

Кубраков пообещал сеть региональных аэропортов и развитие внутреннего рынка перевозок Кубраков пообещал сеть региональных аэропортов и развитие внутреннего рынка перевозок

Министр инфраструктуры Александр Кубраков считает своими приоритетами в развитии авиационной отрасли строительство и развитие существующих аэропортов, а также создание национального государственного авиаперевозчика.

Об этом он заявил в четверг в парламенте, выступая перед народными депутатами перед голосованием за свое назначение на пост министра.

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"Должна быть создана сеть региональных аэропортов, развитие рынка внутренних авиаперевозок. Мы все для этого будем делать. Я также буду просить вашей помощи, потому что у нас рынок внутренних авиаперевозок неконкурентоспособный по сравнению с международными перевозками. Ну и, конечно, создание национального авиаперевозчика", — подчеркнул Кубраков.

"Все эти вопросы сложные и требуют сложных решений, новых законов и взаимодействия новых ветвей власти, надеюсь, что и в дальнейшем смогу рассчитывать на вашу поддержку. Со своей стороны заверяю, что моя позиция будет открытой к вам в абсолютно всех вопросах. Так же, как мы общались, находили компромиссы по любым вопросам, по любым законопроектам, так же мы будем работать", — добавил он.

Напомним, ранее в Офисе Президента заявляли, что работы по созданию государственного авиаперевозчика будут завершены в 2021 году.

"У нас есть амбициозная цель создания государственного авиаперевозчика. Мы надеемся, что сможем это доделать в этом году, и Украина получит понятного государственного национального авиаперевозчика, который сможет решать не только вопросы туризма, но и вопросы государства. Много кто из вас помнит, как это было весной, когда мы забирали наших граждан и сотрудничали с частными авиакомпаниями. Все это будет решать национальный большой авиаперевозчик, который, надеюсь, будет известен по всему миру", — говорил замглавы Офиса Кирилл Тимошенко в ходе форума "Украина 30. Инфраструктура".

По его словам, для работы в этом направлении целями государства являются отмена НДС на внутренние перевозки, формирование команды топ-менеджеров, разработка авиамаршрутов, формирование парка самолетов на условиях лизинга.

Предыдущий министр инфраструктуры Владислав Криклий заявлял, что в основе концепта государственной авиакомпании стоят самолеты государственного авиастроительного предприятия "Антонов".

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