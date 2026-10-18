Скандал с забытыми пассажирами: "Укрзализныця" добавила в приложение список эвакуационных остановок

"Укрзализныця" добавила в свое применение информацию о среднем количестве эвакуационных остановок и задержек для каждого поезда. Для расчета используют статистику за последние 10 дней.

Об этом информирует Dilo со ссылкой на " Укрзализныцю ".

В компании пояснили, что десятидневный период выбрали для того, чтобы информация максимально соответствовала актуальной ситуации безопасности и операционной.

В то же время в "Укрзализныце" отмечают, что эти данные носят справочный характер и не являются гарантией фактического времени прибытия или количества вынужденных остановок конкретного рейса.

Статистика должна помочь пассажирам оценить возможные форс-мажоры во время поездки и учесть их при выборе маршрута и рейса.

В компании также сообщили, что в октябре удалось существенно снизить долю задержек поездов. В то же время из-за риска безопасности вынужденные остановки и отклонения от графика остаются возможными.

Данные в приложении планируют регулярно обновлять.

Напомним, ранее омбудсмен Дмитрий Лубинец обратился в "Укрзализныцу" после того, как поезд покинул 25 пассажиров после эвакуации во время воздушной угрозы. Пассажиры поезда Львов – Черновцы вышли из вагонов в безопасное место, однако после отбоя поезд отправился без них.