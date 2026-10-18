UA
Запланированное событие 2

НБУ курс:

USD

44,89

--0,09

EUR

50,31

--0,04

Наличный курс:

USD

45,15

44,98

EUR

50,97

50,75

Экономика
Бизнес
Финансы
Карьера
Война
Общество
Новости
Эксперты
Delo становится Dilo

Delo становится Dilo
Ветеранскаяэкономика

Ветеранская
экономика
Бизнес безроссийского софта

Бизнес без
российского софта
Лидеры бизнес-репутации 2026

Лидеры бизнес-
репутации 2026
Школа малогобизнеса

Школа малого

бизнеса
Partners Projects

Источник
энергии
Туристическая&nbsp;недвижимость

Туристическая 

недвижимость
Partners Projects

Nexus: территория

развития стартапов
Лидеры бизнес-репутации 2026

ТОП-50 лидеров
украинского бизнеса
Свободнаяэнергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
AI Лидеры

AI Лидеры
Лидеры бизнес-репутации 2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Категория
Новости
Дата публикации
Добавить Dilo.ua как предпочитаемый источник в Google

Скандал с забытыми пассажирами: "Укрзализныця" добавила в приложение список эвакуационных остановок

"Укрзализныця" добавила рейсы между Киевом и Коростенем
"Укрзализныця" добавила в приложение список эвакуационных остановок

"Укрзализныця" добавила в свое применение информацию о среднем количестве эвакуационных остановок и задержек для каждого поезда. Для расчета используют статистику за последние 10 дней.

Об этом информирует Dilo со ссылкой на " Укрзализныцю ".

В компании пояснили, что десятидневный период выбрали для того, чтобы информация максимально соответствовала актуальной ситуации безопасности и операционной.

В то же время в "Укрзализныце" отмечают, что эти данные носят справочный характер и не являются гарантией фактического времени прибытия или количества вынужденных остановок конкретного рейса.

Статистика должна помочь пассажирам оценить возможные форс-мажоры во время поездки и учесть их при выборе маршрута и рейса.

В компании также сообщили, что в октябре удалось существенно снизить долю задержек поездов. В то же время из-за риска безопасности вынужденные остановки и отклонения от графика остаются возможными.

Данные в приложении планируют регулярно обновлять.

Напомним, ранее омбудсмен Дмитрий Лубинец обратился в "Укрзализныцу" после того, как поезд покинул 25 пассажиров после эвакуации во время воздушной угрозы. Пассажиры поезда Львов – Черновцы вышли из вагонов в безопасное место, однако после отбоя поезд отправился без них.

Автор:
Татьяна Гойденко

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности