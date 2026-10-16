"Укрзализныця" покинула посреди поля 25 пассажиров после эвакуации (ВИДЕО)

Омбудсмен Дмитрий Лубинец обратился в "Укрзалізницю" из-за жалобы 25 пассажиров, которые заявили, что остались посреди поля, после того, как поезд "Львов — Черновцы" отправился без них сразу после отбоя воздушной тревоги.

Как пишет Dilo, об этом сообщил Лубинец.

"Укрзализныця" оставила посреди поля 25 пассажиров

Омбудсмен обнародовал видео с возмущенными пассажирами поезда Львов-Черновцы, которых после эвакуации оставили посреди поля. Люди вышли из вагонов из-за угрозы обстрела, дождались отбоя, а потом увидели, как их поезд тронулся без них.

"Как можно организовать эвакуацию, но не организовать возвращение людей? Если есть угроза - пассажиров выводят из вагонов. Логично. Если угроза прошла - люди должны вернуться к поезду и продолжить дорогу. Тоже логично. Но между этими двумя этапами, похоже, потеряли самое важное - самих пассажиров", - подчеркнул Лубинец.

Омбудсмен обратился к Укрзализныце

Омбудсман подчеркнул, что безопасность не может зависеть от расписания, а расписание — быть важнее людей.

"Я направил письмо "Укрзализныце", чтобы выяснить, что именно произошло, или всех 25 пассажиров в конце концов доставили к месту назначения. Здесь важно не просто объяснить, что кто-то не скоординировался. Нужно изменить сам подход, чтобы после следующей тревоги никто не должен проверять, не поехал ли его поезд без него", - подытожил Лубин.

Когда начинается эвакуация

В "Укрзализныце" отмечают, что движение поездов и воздушные угрозы круглосуточно отслеживает специальный мониторинговый центр. Важно: пассажиров выводят из поезда только в случае непосредственной опасности для конкретного состава, а не просто из-за объявления тревоги в регионе.

Раньше "Укрзализныця" уже обновила общие правила для пассажиров из-за усиления атак на инфраструктуру. Новые нормы перевозок помогают лучше реагировать на вызовы, вызванные обстрелами, и обеспечивать стабильное движение поездов.

Напомним, 17 сентября правительство утвердило новые правила работы железной дороги и вокзалов во время воздушных тревог.