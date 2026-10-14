Безопасность для работников: "Укрзализныця" установила уже более 280 мобильных укрытий

"Укрзализныця" установила 281 мобильное укрытие для работников на станциях, в депо и производственных подразделениях. К этому году принадлежат 214 укрытий. В дальнейшем их количество планируется увеличить до 800.

Как пишет Dilo, об этом сообщил заместитель министра по восстановлению, инфраструктуре и транспорту Владимир Шемаев после встречи с главой Федерации железнодорожников Украины Николаем Снитко.

Стороны обсудили поддержку железнодорожных предприятий на фоне атак русских.

Укрытия обустраивают и для пассажиров

Отдельно "Укрзализныця" планирует установить около 300 мобильных укрытий на приоритетных станциях и остановочных пунктах, чтобы защитить пассажиров.

"Уже есть первые кейсы: в Киеве и Киевской области мобильные укрытия установлены на остановочных пунктах и платформах Дарница, Почайна, Борисполь, Васильков I и Бровары. Эта работа будет масштабироваться в координации с местными органами власти", - отметил Шемаев.

По его словам, установка укрытий для пассажиров находится на контроле министра. Работы планируют продолжать вместе с местными властями.

Напомним, на железнодорожных станциях Киевщины устанавливают модульные укрытия. Первое сооружение в Глевасе вмещает 29 человек. Работы также продолжаются в Вишневом и Броварах.