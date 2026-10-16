"Укрзалізниця" залишила посеред поля 25 пасажирів після евакуації (ВІДЕО)

Омбудсмен Дмитро Лубінець звернувся до “Укрзалізниці” через скаргу 25 пасажирів, які заявили, що залишилися посеред поля, після того, як потяг “Львів - Чернівці” вирушив без них одразу після відбою повітряної тривоги.

Як пише Dilo, про це повідомив Лубінець.

"Укрзалізниця" залишила посеред поля 25 пасажирів

Омбудсмен оприлюднив відео з обуреними пасажирами поїзда Львів — Чернівці, яких після евакуації залишили посеред поля. Люди вийшли з вагонів через загрозу обстрілу, дочекалися відбою, а потім побачили, як їхній поїзд рушив без них.

"Як можна організувати евакуацію, але не організувати повернення людей? Якщо є загроза — пасажирів виводять із вагонів. Логічно. Якщо загроза минула — люди мають повернутися до поїзда й продовжити дорогу. Теж логічно. Але між цими двома етапами, схоже, загубили найважливіше — самих пасажирів", - наголосив Лубінець.

Омбудсмен звернувся до Укрзалізниці

Омбудсман підкреслив, що безпека не може залежати від розкладу, а розклад — бути важливішим за людей.

"Я скерував лист до "Укрзалізниці", щоб з’ясувати, що саме сталося, чи всіх 25 пасажирів зрештою доправили до місця призначення. Тут важливо не просто пояснити, що хтось не скоординувався. Потрібно змінити сам підхід, щоб після наступної тривоги ніхто не мусив перевіряти, чи не поїхав його поїзд без нього", - підсумував Лубінець.

Коли розпочинається евакуація

В "Укрзалізниці" наголошують, що рух поїздів і повітряні загрози цілодобово відстежує спеціальний моніторинговий центр. Важливо: пасажирів виводять із поїзда лише у разі безпосередньої небезпеки для конкретного складу, а не просто через оголошення тривоги в регіоні.

Раніше "Укрзалізниця" вже оновила загальні правила для пасажирів через посилення атак на інфраструктуру. Нові норми перевезень допомагають краще реагувати на виклики, спричинені обстрілами, та забезпечувати стабільний рух потягів.

Нагадаємо, 17 вересня уряд затвердив нові правила роботи залізниці та вокзалів під час повітряних тривог.