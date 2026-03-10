Запланована подія 2

"Укрзалізниця" оновила правила для пасажирів через посилення атак: що зміниться

Укрзалізниця
"Укрзалізниця" переглядає норми пасажирських перевезень / Укрзалізниця

Через загострення безпекової ситуації та постійні обстріли “Укрзалізниця” впроваджує оновлені правила для пасажирських перевезень.

 Як пише Delo.ua, про це написав у Facebook голова правління товариства Олександр Перцовський.

За його словами, пасажирські поїзди зараз курсують згідно з розкладом, зокрема і щодо сполучення із прифронтовими громадами.

Як змінюється безпекова ситуація на залізниці

Очільник УЗ наголосив на тому, що кожну атаку і кожну вимушену зупинку залізничники ретельно аналізують, щоб оновлювати операційні протоколи, посилювати заходи безпеки та мінімізувати ризики.

"Ворог атакує залізничну інфраструктуру та рухомий склад. Із початку березня 2026 року ми протидіємо новій хвилі посилених атак", - зазначив Перцовський.

Він додав, що над забезпеченням безпечних подорожей працює велика команда. До неї входять моніторингові групи, диспетчери та спеціалісти безпеки.

За словами очільника залізниці, компанія посилює заходи безпеки через постійний моніторинг загроз.

У разі виникнення реальної небезпеки: 

  • поїзди можуть тимчасово зупинятись; 
  • може оголошуватись евакуація.

Керівник підкреслив, що такі екстрені зупинки не є регулярними під час кожної тривоги, а застосовуються лише за умови суттєвої загрози життю людей.

За його словами, понад 4 тисяч співробітників поїзних бригад уже пройшли спеціальне навчання з евакуації. Вагони дооснащуються необхідним обладнанням, готуються пам’ятки, персонал регулярно проходить додаткові тренування.

Як планувати подорожі

Перцовський додав, що не варто планувати пересадки "впритул", особливо міжнародні. Необхідно мати 2–3 години запасу між рейсами.

"У більшості випадків цього достатньо. Але масштабні атаки на інфраструктуру можуть спричиняти й більші затримки. Поїзди пов’язані між собою: якщо безпекова зупинка сталася, наприклад, біля Дніпра, це може вплинути й на відправлення поїзда з Києва до Хелма", - уточнив голова правління.

Нагадаємо, у суботу, 7 березня, ворожими безпілотниками було атаковано чотири залізничні підстанції у Житомирській, Хмельницькій та Вінницькій областях, а також низку залізничних мостів.

Автор:
Тетяна Бесараб