"Укрзалізниця" відновлює рух поїздів після масованої нічної атаки: де найскладніша ситуація

"Укрзалізниця" завершила ремонтні роботи на більшості пошкоджених ділянок, що постраждали внаслідок нічного обстрілу 7 березня.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба УЗ.

Залізничники оперативно відновили колії, опори та контактний дріт у Вінницькій та Рівненській областях.

Наразі пасажирські поїзди поступово повертаються до звичних графіків та маршрутів курсування, хоча на окремих напрямках ще спостерігаються відхилення від розкладу.

Складна ситуація на Житомирщині

Найбільш масштабні відновлювальні роботи наразі тривають у Житомирській області.

Залізничне полотно зазнало суттєвих пошкоджень через влучання великої кількості ворожих дронів. Це потребує додаткового часу для повного усунення наслідків.

Через необхідність об’їзду пошкодженої ділянки на Житомирщині низка рейсів прямує за зміненим маршрутом.

Це спричинило затримки поїздів, час яких може змінюватися залежно від темпів відновлення інфраструктури.

Пасажирам рекомендують уважно стежити за оголошеннями на вокзалах та перевіряти статус свого рейсу через офіційний застосунок або сервіс uz-vezemo.

Удар по залізниці 7 березня

У суботу, 7 березня, ворожими безпілотниками було атаковано чотири залізничні підстанції у Житомирській, Хмельницькій та Вінницькій областях, а також низку залізничних мостів.

Попри відсутність постраждалих серед персоналу, пошкодження інфраструктури змусили залізничників змінити маршрути для частини поїздів.

Під час повітряної тривоги, згідно з протоколами безпеки, понад 20 поїздів були зупинені у безпечних місцях. Наразі на всіх пошкоджених об’єктах тривають інтенсивні відновлювальні роботи.

Нагадаємо, у ніч на 7 березня 2026 року російські війська здійснили масштабну атаку на територію України, застосувавши ракети та безпілотники. Під ударом опинилися Київ, Харків, Одеса, Запоріжжя та Дніпропетровщина.