"Укрзализныця" возобновляет движение поездов после массированной ночной атаки: где самая сложная ситуация

Железнодорожники отремонтировали колеи в Винницкой и Ровенской областях / Укрзалізниця

"Укрзализныця" завершила ремонтные работы на большинстве поврежденных участков, пострадавших в результате ночных обстрелов 7 марта.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба УЗ.

Железнодорожники оперативно восстановили колеи, опоры и контактную проволоку в Винницкой и Ровенской областях.

В настоящее время пассажирские поезда постепенно возвращаются к привычным графикам и маршрутам курсирования, хотя в отдельных направлениях еще наблюдаются отклонения от расписания.

Сложная ситуация в Житомирской области

Наиболее масштабные восстановительные работы продолжаются в Житомирской области.

Железнодорожное полотно получило существенные повреждения из-за попадания большого количества вражеских дронов. Это требует дополнительного времени для полного устранения последствий.

Из-за необходимости объезда поврежденного участка на Житомирщине ряд рейсов следует по измененному маршруту.

Это привело к задержкам поездов, время которых может изменяться в зависимости от темпов восстановления инфраструктуры.

Пассажирам рекомендуют внимательно следить за объявлениями на вокзалах и проверять статус своего рейса через официальное приложение или сервис uz-vezemo.

Удар по железной дороге 7 марта

В субботу, 7 марта, вражескими беспилотниками были атакованы четыре железнодорожных подстанции в Житомирской, Хмельницкой и Винницкой областях, а также ряд железнодорожных мостов.

Несмотря на отсутствие пострадавших среди персонала, повреждения инфраструктуры заставили железнодорожников изменить маршруты для части поездов.

Во время воздушной тревоги согласно протоколам безопасности более 20 поездов были остановлены в безопасных местах. На всех поврежденных объектах продолжаются интенсивные восстановительные работы.

Напомним, в ночь на 7 марта 2026 года российские войска совершили масштабную атаку на территорию Украины, применив ракеты и беспилотники. Под ударом оказались Киев, Харьков, Одесса, Запорожье и Днепропетровск.

Автор:
Татьяна Бессараб