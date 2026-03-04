Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,45

+0,22

EUR

50,46

--0,14

Наличный курс:

USD

43,55

43,40

EUR

50,90

50,60

Четыре года большой войны

Четыре года
большой войны
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лидеры

AI Лидеры
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Россия атакует железную дорогу: дрон попал в поезд на Николаевщине, есть раненый

поезд, дрон
Вражеский дрон попал в поезд Николаевской области / Правительственный портал

Российские войска продолжают атаки на железнодорожную инфраструктуру Украины. В Николаевской области вражеский дрон попал в пассажирский поезд — ранен один работник.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует вице-премьер-министр по восстановлению Украины – министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба.

Атаки на железную дорогу продолжаются

"Сегодня утром на Николаевщине вражеский беспилотник попал в пустой поезд, который прибыл на техническое обслуживание. К сожалению, ранен один сотрудник УЗ. Ему оказана вся необходимая медицинская помощь", - подчеркнул Кулеба. 

Накануне вечером российские войска пытались атаковать дроном пассажирский поезд сообщением Днепр – Ковель. Железнодорожники своевременно применили протоколы безопасности: поезд остановили, а пассажиров превентивно эвакуировали. В результате вражеский БПЛА попал в нескольких метрах от локомотива.

Пассажиры не пострадали. После исчезновения угрозы поезд продолжил движение по маршруту.

Фото 2 — Россия атакует железную дорогу: дрон попал в поезд на Николаевщине, есть раненый
Фото: Алексей Кулеба

Напомним, 28 февраля российские войска атаковали беспилотниками одну из станций на Днепропетровщине. В результате удара поврежден электровоз, ранение получил машинист.

Автор:
Ольга Опенько