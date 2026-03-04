Россия атакует железную дорогу: дрон попал в поезд на Николаевщине, есть раненый

Российские войска продолжают атаки на железнодорожную инфраструктуру Украины. В Николаевской области вражеский дрон попал в пассажирский поезд — ранен один работник.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует вице-премьер-министр по восстановлению Украины – министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба.

Атаки на железную дорогу продолжаются

"Сегодня утром на Николаевщине вражеский беспилотник попал в пустой поезд, который прибыл на техническое обслуживание. К сожалению, ранен один сотрудник УЗ. Ему оказана вся необходимая медицинская помощь", - подчеркнул Кулеба.

Накануне вечером российские войска пытались атаковать дроном пассажирский поезд сообщением Днепр – Ковель. Железнодорожники своевременно применили протоколы безопасности: поезд остановили, а пассажиров превентивно эвакуировали. В результате вражеский БПЛА попал в нескольких метрах от локомотива.

Пассажиры не пострадали. После исчезновения угрозы поезд продолжил движение по маршруту.

Фото: Алексей Кулеба

Напомним, 28 февраля российские войска атаковали беспилотниками одну из станций на Днепропетровщине. В результате удара поврежден электровоз, ранение получил машинист.