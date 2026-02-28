Ночная атака дронов на Днепропетровщине: ранен машинист, движение поездов сохранено

Ночью российские войска атаковали беспилотниками одну из станций Днепропетровской области. В результате удара поврежден электровоз, ранение получил машинист. Ему оперативно оказали медицинскую помощь, состояние – стабильное.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Министерства развития общин и территорий Украины.

На месте попадания возник пожар. Подразделения ГСЧС и другие экстренные службы работают над ликвидацией последствий обстрелов.

Атака стала очередной попыткой сорвать работу гражданской логистики. Российские силы системно наносят удары по инфраструктуре, обеспечивающей пассажирские и грузовые перевозки, эвакуацию и поставки по всей стране.

Несмотря на повреждения, движение поездов остается стабильным и осуществляется в соответствии с графиком. Железная дорога продолжает обеспечивать сообщение даже в условиях постоянных угроз.

Запорожье после обстрела: перебои со светом и временные ограничения движения

В Запорожье после ночных обстрелов фиксировали перебои с электроснабжением. Пригородные поезда вышли в рейсы, однако возможны задержки до одного часа. Отмен пока нет.

Временно ограничено курсирование до/со станции Днепр-Главный для следующих поездов:

№86/85 Львов - Запорожье - Львов

№128/127 Львов — Запорожье — Львов

№6 Ясиня — Запорожье

№40/39 Солотвино — Запорожье — Солотвино

Соединение между Днепром и Запорожьем преимущественно обеспечивается автобусными трансферами.

Напомним, несколько дней назад РФ атаковала дронами и ракетами гражданскую и критическую инфраструктуру Украины. Враг бил и по железнодорожной инфраструктуре Донбасса, Запорожья, Николаевщины и Одесщины. Повреждены два локомотива. Движение поездов не останавливалось.