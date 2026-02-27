Запланована подія 2

Региональные поезда меняют маршруты: УЗ организует трансферы и адаптированные графики

Укрзализныця
Железная дорога продолжает работу / Укрзалізниця

"Укрзализныця" сообщает о новых изменениях в движении поездов из-за ситуации в безопасности в некоторых регионах Украины. Мониторинговые группы работают в усиленном режиме, а движение организуется с учетом актуальной безопасности. Пассажирам советуют внимательно следить за push-уведомлениями в приложении УЗ и объявлениями на вокзалах и поездах.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на УЗ .

После ночных обстрелов город фиксировал перебои с электроснабжением, однако пригородные поезда вышли на маршруты. Возможны задержки до одного часа, отмен рейсов нет. В то же время из-за ситуации безопасности временно ограничено курсирование до и со станции Днепр-Главный для четырех поездов — №86/85, №128/127, №6 и №40/39. Соединение между Днепром и Запорожьем в настоящее время преимущественно обеспечивается автобусными трансферами.

На харьковско-донецком направлении от Лозовой в сторону краматорских пассажиров также доставляют автобусами. Поезд №101/102 Барвенково — Херсон будет гарантированно ждать трансфера из Краматорска. Региональные экспрессы изюмского направления курсируют по расписанию.

На Сумщине и Черниговской области региональные поезда временно курсируют только в Конотоп и из него. На нежинском направлении пригородное сообщение работает по адаптированным графикам.

Мониторинговые группы УЗ работают в усиленном режиме, организуя движение на базе оперативной обстановки.

Укрзализныця просит пассажиров держать включенными push-уведомления в приложении УЗ и следовать указаниям поездных бригад и работников вокзалов.

Также напомним, что ночью 27 февраля российская армия снова атаковала портовую и припортовую инфраструктуру Одесской области. В результате атаки зафиксированы повреждения объектов инфраструктуры, складских и производственных помещений, а также техники предприятий.

Автор:
Татьяна Гойденко