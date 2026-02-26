Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,24

--0,02

EUR

50,96

-0,00

Наличный курс:

USD

43,23

43,15

EUR

51,31

51,15

Четыре года большой войны

Четыре года
большой войны
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лидеры

AI Лидеры
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

"Укрзализныця" обновила цены на аренду вагонов: с марта зерновозы снова подорожают

зерновоз
Зерновозы Укрзализныци подорожают в марте / Укрзалізниця

"Укрзализныця" вводит новые ставки на пользование своим вагонным парком. Больше всего изменения почувствуют отправители зерновых и пищевых грузов, для которых стоимость аренды спецтехники вырастет.

Как пишет Delo.ua, об этом говорится на сайте компании.

Начиная с марта посуточная аренда одного вагона-зерновоза увеличится на 100 гривен без учета НДС. Таким образом, новая ставка будет составлять 2100 гривен в сутки.

Еще более существенно поднимется цена на цистерны для перевозки пищевых продуктов. Пользование ими подорожает на 150 гривен, а конечная стоимость вырастет с 1250 до 1400 гривен в сутки.

Изменения коснулись и наиболее востребованного типа подвижного состава – полувагонов. Их арендная ставка, которая в январе составила 1450 гривен, уже в феврале повышается до 1550 гривен в сутки.

В то же время, для определенных категорий транспорта железнодорожники предусмотрели снижение цены. В частности, на 100 гривен дешевле будет обходиться аренда переоборудованных цементовозов, которые сейчас эксплуатируются как полувагоны. Новый тариф для них зафиксирован на уровне 503 гривен в сутки.

Напомним, по состоянию на середину января объем передачи зерна по железной дороге снизился почти до всех соседних стран. Общий показатель среднесуточной передачи зерновых грузов и дробей за этот период составил 171 вагон, что на 14 единиц (или на 7,6%) меньше по сравнению с декабрем прошлого года.

Автор:
Татьяна Бессараб