"Укрзализныця" обновила цены на аренду вагонов: с марта зерновозы снова подорожают

"Укрзализныця" вводит новые ставки на пользование своим вагонным парком. Больше всего изменения почувствуют отправители зерновых и пищевых грузов, для которых стоимость аренды спецтехники вырастет.

Как пишет Delo.ua, об этом говорится на сайте компании.

Начиная с марта посуточная аренда одного вагона-зерновоза увеличится на 100 гривен без учета НДС. Таким образом, новая ставка будет составлять 2100 гривен в сутки.

Еще более существенно поднимется цена на цистерны для перевозки пищевых продуктов. Пользование ими подорожает на 150 гривен, а конечная стоимость вырастет с 1250 до 1400 гривен в сутки.

Изменения коснулись и наиболее востребованного типа подвижного состава – полувагонов. Их арендная ставка, которая в январе составила 1450 гривен, уже в феврале повышается до 1550 гривен в сутки.

В то же время, для определенных категорий транспорта железнодорожники предусмотрели снижение цены. В частности, на 100 гривен дешевле будет обходиться аренда переоборудованных цементовозов, которые сейчас эксплуатируются как полувагоны. Новый тариф для них зафиксирован на уровне 503 гривен в сутки.

Напомним, по состоянию на середину января объем передачи зерна по железной дороге снизился почти до всех соседних стран. Общий показатель среднесуточной передачи зерновых грузов и дробей за этот период составил 171 вагон, что на 14 единиц (или на 7,6%) меньше по сравнению с декабрем прошлого года.