Ставки аренды зерновозов "Укрзализныци" стремительно растут: за два месяца — более чем в 25 раз
На рынке железнодорожных перевозок зерна зафиксирован резкий рост ставок на использование зерновозов собственности АО "Укрзализныця". По итогам аукционов "Prozorro.Продажи" 11 ноября средневзвешенная стоимость по итогам аукционов 11 ноября достигла 5378 грн/сутки без НДС.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на публикацию RAIL.insider.
В сентябре она не превышала 200 грн/сутки (без НДС), а в октябре приблизилась к 2000 грн/сутки. Таким образом, за два месяца цена выросла более чем в 25 раз.
Такой рост цен объясняется ухудшением ситуации с движением поездов и большими простоями вагонов. На прошлой неделе объем погрузки стабильно превышал объем выгрузки примерно на 275 вагонов в сутки. Это приводит к критическому накоплению загруженных вагонов на сети, что в свою очередь усиливает дефицит пустых вагонов и повышает спрос на них.
"Когда АО "Укрзализныця" реализует свои зерновозы через аукционы, она гарантирует 100% подачу под погрузку и несет ответственность в случае невыполнения. Это создает дополнительную привлекательность, ведь УЗ как владелец вагонов и перевозчик в одном лице имеет большие возможности для гарантий. В то время как другие операторы зерновозов зависят. периоды дефицита порожняка и проблем с движением", - отметил Константин Гапий, директор RAIL.insider, объясняя повышенный спрос именно на вагоны государственной компании.
Напомним, объем грузовых перевозок "Укрзализныци" в 2025 году сократится примерно на 7% — до 160 млн тонн против 173 млн тонн в прошлом году. Такие прогнозы компания представила 7 ноября в ходе презентации обновленной стратегии. В последующие годы ожидается незначительное восстановление: в 2026-м – до 161 млн тонн, а в 2027-м – до 162 млн тонн.