"Укрзализныця" за девять месяцев 2025 года зафиксировала убыток 7,3 млрд грн

АО "Укрзализныця" в январе-сентябре 2025 года уменьшило доход от обычной деятельности на 15,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 66,03 млрд грн. При этом чистый убыток составил 7,32 млрд грн против чистой прибыли 1,66 млрд грн за январь-сентябрь 2024 года.

Как информирует Delo.ua, об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на финансовую отчетность компании.

Валовой убыток компании за три квартала достиг 7,02 млрд грн (в 2024 году – валовая прибыль 8,06 млрд грн), операционный убыток – 3,82 млрд грн (в 2024 году операционная прибыль – 4,17 млрд грн).

Доход от пассажирских перевозок вырос на 11% – до 9,5 млрд грн, в то время как доходы от грузовых и почтовых перевозок сократились на 19% – до 50,1 млрд грн. Доход от других услуг снизился на 14,7% – до 6,36 млрд. грн.

Расходы на инвестиционную деятельность выросли до 11,51 млрд грн (в 2024 году – 9,46 млрд грн), а свободные денежные средства уменьшились до 6,81 млрд грн против 13,02 млрд грн на начало года.

Собственный капитал компании на конец сентября 2025 г. сократился до 181,34 млрд грн, а обязательства выросли с 90,30 млрд грн до 109,70 млрд грн, в том числе текущие – с 18,43 млрд грн до 48,23 млрд грн. Чистый долг вырос с 55,87 млрд. грн. до 73,01 млрд. грн.

Государственные гранты в 2025 году составили 18,94 млрд. грн. против 9,66 млрд. грн. в 2024 году.

По словам заместителя председателя наблюдательного совета Сергея Лещенко, из-за потери около 49% грузовых перевозок за 2021–2025 годы компания не может субсидировать убыточные пассажирские перевозки и предлагает увеличить грузовые тарифы на 41,5% в два этапа, а также просит бюджетную поддержку.

В проекте госбюджета-2026 предусмотрено 4,2 млрд грн на развитие городского пассажирского транспорта, 1,2 млрд грн – на модернизацию железной дороги, а для совместного проекта с Францией по поставкам рельсов – 1,8 млрд грн.

Прогноз перевозок на 2025-2027 годы:

Грузовые – 160-162 млн тонн (сокращение по сравнению со 173 млн тонн в 2024 году);

Рыжая и марганец – 42-44 млн тонн;

Зерно и мука – 31 млн. тонн (на 9 млн. тонн меньше, чем в 2024 году);

Стройматериалы – 30-32 млн. тонн против 35 млн. тонн в 2024 году.

В первом полугодии 2025 года пассажиропоток вырос на 1,2% - до 13,52 млн. человек, а объем экспортных перевозок уменьшился на 13,5% - до 38,7 млн. тонн, внутренних - на 11,7% - до 35,5 млн. тонн, импортных - увеличился на 5,4% - до 5,3 млн. тонн.

Для сравнения, в 2024 году "Укрзализныця" увеличила выручку на 11,1% до 102,9 млрд грн, но получила чистый убыток 2,7 млрд грн против прибыли 5 млрд грн в 2023 году. За девять месяцев 2025 года убыток составил 7,2 млрд грн.

Добавим, "Укрзализныця" ожидает завершение расчетов по определению новых расчетных скоростей движения грузовых вагонов собственности компании, которые планируется ввести с 1 января 2026 г.

Намерения УЗ увеличить тарифы на грузовые перевозки вызвали в январе значительное сопротивление бизнесу. В частности, против выступила Украинская зерновая ассоциация, Европейская Бизнес Ассоциация и крупнейших металлургических компаний ("ArcelorMittal Кривой Рог", "Запорожсталь" и шесть горно-обогатительных комбинатов).