Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,08

+0,02

EUR

48,52

+0,19

Наличный курс:

USD

42,05

41,95

EUR

48,76

48,60

20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

"Укрзализныця" снизит расчетную скорость перевозок в вагонах

укрзализныця
Расчетная скорость перевозок в вагонах УЗ уменьшится в 2026 году / Shutterstock

Филиал "Центр транспортной логистики" АО "Укрзализныця" ожидает завершения расчетов по определению новых расчетных скоростей движения грузовых вагонов собственности компании, которые планируется ввести с 1 января 2026 г.

Как пишет Delo.ua, об этом заявил директор филиала ЦТЛ Игорь Трибис, сообщает   Rail.insider .

"Мы все должны понимать: с 1 января расчетная скорость движения будет другой. Первые полгода мы работали быстрее, сейчас несколько замедлились. Поэтому скорость, которая будет действовать с нового года, будет ниже, и это касается как повагонных, так и маршрутных отправок", — подчеркнул он.

По его словам, учитывая запланированные изменения в расчетных скоростях, "Укрзализныця" пока не выставляет на аукционы вагоноотправки на январь 2026 года и последующие периоды. Это решение принято с тем, чтобы клиенты могли объективно оценить реальную стоимость перевозок, ведь после обновления скоростных показателей изменится количество суток, за которые начисляется плата за использование вагонами.

Уменьшение расчетной скорости будет означать рост стоимости перевозки в вагонах компании. После обнародования новых параметров на 2026 год продажи планируется возобновить.

Ранее заместитель председателя наблюдательного совета УЗ Сергей Лещенко заявил, что "Укрзализныця" из-за потери 49% грузовых перевозок больше не может субсидировать за их счет убыточные пассажирские перевозки, поэтому предлагает увеличить грузовые тарифы на 41,5% в 2026 году и просит бюджетную поддержку.

Увеличение тарифов УЗ

В декабре 2024 года председатель правления "Укрзализныци" Александр Перцовский отмечал, что в проекте ее финансового плана "чтобы компания осталась на плаву, могла безопасно и непрерывно осуществлять перевозку". Увеличенные тарифы   заработали с 1 февраля   2025 года.

Намерения УЗ увеличить тарифы на грузовые перевозки вызвали в январе значительное сопротивление бизнесу. В частности, против выступила Украинская зерновая ассоциация, Европейская Бизнес Ассоциация   и крупнейших металлургических компаний ("ArcelorMittal Кривой Рог", "Запорожсталь" и шесть горно-обогатительных комбинатов).

В настоящее время "Укрзализныця" планирует провести очередную   индексацию грузовых железнодорожных тарифов   - на 27% в 2025 году и еще на 11% с 1 января 2026 года. Суммарное повышение составит более 40%.

Автор:
Светлана Манько