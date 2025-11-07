"Укрзализныця" снизит расчетную скорость перевозок в вагонах

Филиал "Центр транспортной логистики" АО "Укрзализныця" ожидает завершения расчетов по определению новых расчетных скоростей движения грузовых вагонов собственности компании, которые планируется ввести с 1 января 2026 г.

Как пишет Delo.ua, об этом заявил директор филиала ЦТЛ Игорь Трибис, сообщает Rail.insider .

"Мы все должны понимать: с 1 января расчетная скорость движения будет другой. Первые полгода мы работали быстрее, сейчас несколько замедлились. Поэтому скорость, которая будет действовать с нового года, будет ниже, и это касается как повагонных, так и маршрутных отправок", — подчеркнул он.

По его словам, учитывая запланированные изменения в расчетных скоростях, "Укрзализныця" пока не выставляет на аукционы вагоноотправки на январь 2026 года и последующие периоды. Это решение принято с тем, чтобы клиенты могли объективно оценить реальную стоимость перевозок, ведь после обновления скоростных показателей изменится количество суток, за которые начисляется плата за использование вагонами.

Уменьшение расчетной скорости будет означать рост стоимости перевозки в вагонах компании. После обнародования новых параметров на 2026 год продажи планируется возобновить.

Ранее заместитель председателя наблюдательного совета УЗ Сергей Лещенко заявил, что "Укрзализныця" из-за потери 49% грузовых перевозок больше не может субсидировать за их счет убыточные пассажирские перевозки, поэтому предлагает увеличить грузовые тарифы на 41,5% в 2026 году и просит бюджетную поддержку.

Увеличение тарифов УЗ

В декабре 2024 года председатель правления "Укрзализныци" Александр Перцовский отмечал, что в проекте ее финансового плана "чтобы компания осталась на плаву, могла безопасно и непрерывно осуществлять перевозку". Увеличенные тарифы заработали с 1 февраля 2025 года.

Намерения УЗ увеличить тарифы на грузовые перевозки вызвали в январе значительное сопротивление бизнесу. В частности, против выступила Украинская зерновая ассоциация, Европейская Бизнес Ассоциация и крупнейших металлургических компаний ("ArcelorMittal Кривой Рог", "Запорожсталь" и шесть горно-обогатительных комбинатов).

В настоящее время "Укрзализныця" планирует провести очередную индексацию грузовых железнодорожных тарифов - на 27% в 2025 году и еще на 11% с 1 января 2026 года. Суммарное повышение составит более 40%.