"Укрзалізниця" зменшить розрахункову швидкість перевезень у вагонах

Філія "Центр транспортної логістики" АТ "Укрзалізниця" очікує завершення розрахунків щодо визначення нових розрахункових швидкостей руху вантажних вагонів власності компанії, які планується запровадити з 1 січня 2026 р.

Як пише Delo.ua, про це заявив директор філії ЦТЛ Ігор Трибіс, повідомляє Rail.insider.

"Ми всі маємо розуміти: з 1 січня розрахункова швидкість руху буде іншою. Перші пів року ми працювали швидше, зараз — дещо сповільнилися. Тож швидкість, яка діятиме з нового року, буде нижчою, і це стосується як повагонних, так і маршрутних відправок", — наголосив він.

За його словами, з огляду на заплановані зміни в розрахункових швидкостях "Укрзалізниця" наразі не виставляє на аукціони вагоновідправки на січень 2026 року та наступні періоди. Це рішення ухвалено для того, щоб клієнти могли об’єктивно оцінити реальну вартість перевезень, адже після оновлення швидкісних показників зміниться кількість діб, за які нараховується плата за використання вагонами.

Зменшення розрахункової швидкості означатиме зростання вартості перевезення у вагонах компанії. Після оприлюднення нових параметрів на 2026 рік продаж планується відновити.

Раніше заступник голови наглядової ради УЗ Сергій Лещенко заявив, що "Укрзалізниця" через втрату 49% вантажних перевезень більше не може субсидіювати за їх рахунок збиткові пасажирські перевезення, тому пропонує збільшити вантажні тарифи на 41,5% у 2026 році та просить про бюджетну підтримку.

Збільшення тарифів УЗ

В грудні 2024 року голова правління "Укрзалізниці" Олександр Перцовський зазначав, що в проєкті її фінансового плану "щоб компанія залишилася на плаву, могла безпечно та безперервно здійснювати перевезення". Збільшені тарифи запрацювали з 1 лютого 2025 року.

Наміри УЗ збільшити тарифи на вантажні перевезення викликали у січні значний спротив з боку бізнесу. Зокрема, проти виступила Українська зернова асоціація, Європейська Бізнес Асоціація та найбільші металургійні компанії ("ArcelorMittal Кривий Ріг", "Запоріжсталь" та шість гірничо-збагачувальних комбінатів).

Наразі "Укрзалізниця" планує провести чергову індексацію вантажних залізничних тарифів — на 27% у 2025 році та ще на 11% із 1 січня 2026 року. Сумарне підвищення складе понад 40%.