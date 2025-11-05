Всі ресурси вичерпані: "Укрзалізниця" просить про бюджетну підтримку та пропонує підвищити тарифи

АТ "Укрзалізниця" через втрату 49% вантажних перевезень більше не може субсидіювати за їх рахунок збиткові пасажирські перевезення, тому пропонує збільшити вантажні тарифи на 41,5% у 2026 році та просить про бюджетну підтримку.

Як пише Delo.ua, про це заявив заступник голови наглядової ради УЗ Сергій Лещенко під час виступу у Верховній Раді 5 листопада, передає "Інтерфакс-Україна".

За його словами, внутрішні резерви залізниці для компенсації збитків пасажирських перевезень вичерпані.

Лещенко зауважив, що чистий збиток "Укрзалізниці" за 9 місяців 2025-го становить 7 мільярдів 195 мільйонів гривень, а збитки пасажирських перевезень торік — 18 мільярдів гривень.

Він пояснив, що всі роки діяла система, коли збитки пасажирських перевезень компенсувалися коштом вантажних.

"Так чи інакше не уникнути індексації вантажних тарифів, але треба це робити поступово, для того, щоб не було шоків в промисловості, в два етапи. Нам треба хоча б індексувати до темпу роста цін виробників. Це може дати 22,5 млрд грн, якщо ми зробимо це наступного року з 1 січня та 1 липня – на 27,5% та 11%", – зазначив Лещенко.

Він додав що ситуації з вантажними перевезеннями навряд чи покращиться, бо цього року втрачена практична всю вугільна галузь Донеччини, й остання шахта – "Білозірська" – вже також зупинена.

Крім того, у 2025 році було 800 атак на інфраструктуру залізниці із пошкодженням 3 тис. об’єктів.

"Щоб компенсувати збитки потрібна допомога платників податків України", – наголосив заступник голови наглядової ради УЗ.

Лещенко повідомив, що обговорюється 16 млрд грн бюджетної допомоги 2026 року, щоб компенсувати збитки.

Нагадаємо, уряд вже спрямував 8 млрд грн на підтримку "Укрзалізниці".

Збільшення тарифів УЗ

В грудні 2024 року голова правління "Укрзалізниці" Олександр Перцовський зазначав, що в проєкті її фінансового плану "щоб компанія залишилася на плаву, могла безпечно та безперервно здійснювати перевезення". Збільшені тарифи запрацювали з 1 лютого 2025 року.

Наміри УЗ збільшити тарифи на вантажні перевезення викликали у січні значний спротив з боку бізнесу. Зокрема, проти виступила Українська зернова асоціація, Європейська Бізнес Асоціація та найбільші металургійні компанії ("ArcelorMittal Кривий Ріг", "Запоріжсталь" та шість гірничо-збагачувальних комбінатів).

Наразі "Укрзалізниця" планує провести чергову індексацію вантажних залізничних тарифів — на 27% у 2025 році та ще на 11% із 1 січня 2026 року. Сумарне підвищення складе понад 40%.