В УЗ сподіваються, що нові тарифи на перевезення почнуть діяти з 1 лютого 2025 року

В "Укрзалізниці" розраховують, що індексовані тарифи на вантажні перевезення почнуть працювати з 1 лютого 2025 року, повідомив голова правління компанії Олександр Перцовський в ексклюзивному інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

Він заявив, що це дасть змогу УЗ залишитися "на плаву", продовжити безпечно та безперервно здійснювати перевезення.

За словами Перцовського, терміни початку роботи індексованих тарифів залежать від швидкості всіх необхідних погоджень.

"У проєкті нашого фінансового плану - щоб компанія залишилася "на плаву", могла безпечно та безперервно здійснювати перевезення, ми виходимо з того, що індексовані тарифи працюватимуть уже з 1 лютого 2025 року. Інакше існують суттєві операційні ризики через недофінансування ремонтів, неможливість утримувати колектив залізничників", - сказав голова правління УЗ.

Нагадаємо, днями наглядова рада "Укрзалізниці" погодила пропозиції змін державних регульованих тарифів на перевезення вантажів. Ці пропозиції були 5 грудня 2024 року затверджені правлінням компанії. В УЗ нагадали, що тарифи на залізничні вантажні перевезення не індексувались майже два роки — з літа 2022-го, а попередня індексація не вивела тарифи на економічно-обґрунтований рівень.

Також у компанії зауважили, що за цей час індекс цін виробників промислової продукції вже склав 176,4%. При цьому залізничники запропонували обмежити індексацію тарифів суттєво помірнішою цифрою: лише 37% або близько 13% в річному вимірі, враховуючи, що з останньої індексації минуло 2,5 роки.

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"Укрзалізниця" планує до кінця року змінити модель тарифоутворення на перевезення вантажів, за якою компанія працювала з 1997 року, що дозволить їй отримати додатково 4 мільярда гривень.

Серед пропозицій: єдиний тариф на порожні вагони та поділ за класами перевезень залежно від технології перевезення, а не від особливості продукту або бізнесу, який замовляє вагони УЗ.

"Укрзалізниця" надала пропозиції до Мінінфраструктури щодо уніфікації тарифів на вантажні перевезення, щоб спростити розрахунок та прибрати велику диспропорцію між вартістю перевезення різних класів вантажів. Вона найбільше вплине на вартість перевезення будматеріалів, вугілля та руди, а також частково — на агропродукцію. Натомість, як прогнозують в УЗ, для бізнесу витрати сумарно можуть зрости приблизно на 7%.

Зауважимо, востаннє "Укрзалізниця" індексувала тарифи на вантажні перевезення у липні 2022-го – одразу на 70%. Проте, коли за рішенням Київського окружного адміністративного суду, було визнано незаконне підвищення тарифів на перевезення вугілля і руди, що були запроваджені у 2021—2022 роках, в "Укрзалізниці" висловили невдоволення.