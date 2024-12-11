В УЗ надеются, что новые тарифы на перевозку начнут действовать с 1 февраля 2025 года

В "Укрзализныце" рассчитывают, что индексированные тарифы на грузовые перевозки заработают с 1 февраля 2025 года, сообщил глава правления компании Александр Перцовский в эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Он заявил, что это позволит УЗ остаться "на плаву", продолжить безопасно и непрерывно осуществлять перевозку.

По словам Перцовского, сроки начала работы индексированных тарифов зависят от скорости всех требуемых согласований.

"В проекте нашего финансового плана — чтобы компания осталась "на плаву", могла безопасно и непрерывно осуществлять перевозку, мы исходим из того, что индексированные тарифы будут работать уже с 1 февраля 2025 года. Иначе существуют существенные операционные риски из-за недофинансирования ремонтов, невозможности содержать коллектив железнодорожников", — сказал глава правления УЗ.

Напомним, на днях наблюдательный совет "Укрзализныци" согласовал предложения изменений государственных регулируемых тарифов на перевозку грузов. Эти предложения были 5 декабря 2024 года утверждены правлением компании. В УЗ напомнили, что тарифы на железнодорожные грузовые перевозки не индексировались почти два года — с лета 2022-го, а предыдущая индексация не вывела тарифы на экономически обоснованный уровень.

Также в компании отметили, что в настоящее время индекс цен производителей промышленной продукции уже составил 176,4%. При этом железнодорожники предложили ограничить индексацию тарифов существенно более умеренной цифрой: только 37% или около 13% в годовом исчислении, учитывая, что с последней индексации прошло 2,5 года.

В "Укрзализныце" рассказали, какие грузы будут возить дороже

"Укрзализныця" планирует до конца года изменить модель тарифообразования на перевозку грузов, по которой компания работала с 1997 года, что позволит ей получить дополнительно 4 миллиарда гривен.

Среди предложений: единый тариф на пустые вагоны и раздел по классам перевозок в зависимости от технологии перевозки, а не от особенности продукта или бизнеса, заказывающего вагоны УЗ.

"Укрзализныця" предоставила предложения в Мининфраструктуру по унификации тарифов на грузовые перевозки, чтобы упростить расчет и убрать большую диспропорцию между стоимостью перевозки разных классов грузов. Она больше всего повлияет на стоимость перевозки стройматериалов, угля и руды, а также частично на агропродукцию. Как прогнозируют в УЗ, для бизнеса расходы суммарно могут вырасти примерно на 7%.

Отметим, в последний раз "Укрзализныця" индексировала тарифы на грузовые перевозки в июле 2022-го — сразу на 70%. Однако, когда по решению Киевского окружного административного суда было признано незаконное повышение тарифов на перевозку угля и руды, которые были введены в 2021—2022 годах, в "Укрзализныце" выразили недовольство.