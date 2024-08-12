В "Укрзализныце" возмущены отменой судом повышения тарифов на перевозку угля и руды

В "Укрзализныце" выразили недовольство решением Киевского окружного административного суда, признавшего незаконным повышение тарифов на перевозку угля и руды, введенных еще в 2021—2022 годах. Как сообщает пресс-служба компании, еще два аналогичных дела рассматриваются другими судами административной юрисдикции.

В компании сообщили, что частные компании, входящие в крупную промышленную группу, пытаются через суды отменить эти изменения в тарифы на грузовые перевозки.



Добавим, что согласно Судебному реестру, иск в суд подала компания "ДТЭК Западэнерго", которая является частью холдинга ДТЭК Рината Ахметова.

Отмечается, что при полномасштабном вторжении такие действия могут привести к критическим последствиям для экономики и обороноспособности страны.

Укрзализныця считает решение суда безосновательным и необоснованным, поскольку, по мнению компании, суд вышел за пределы своих полномочий, оценивая целесообразность изменения тарифов вместо проверки соответствия решения органов государственной власти законодательству.

"Фактически суд взял на себя полномочия Министерства инфраструктуры и других органов, которые согласовывали соответствующий приказ и определили его целесообразность, обоснованность и правомерность – Министерства экономики, Министерства финансов Государственной регуляторной службы и Министерства юстиции", — говорится в сообщении.

Кроме того, компания планирует оспорить вышеупомянутое решение суда.

"Укрзализныця" обеспокоена ростом объемов перевозок убыточных грузов

Напомним, что в июле "Укрзализныця" отчитывалась о значительном росте объемов грузоперевозок в первом полугодии 2024 года. С января по июнь компания перевезла более 90 миллионов тонн грузов, что на 28% больше по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году.



Несмотря на всеобщее улучшение показателей, в "Укрзализныце" отмечают рост объемов перевозок убыточных грузов, таких как железная и марганцевая руда, и каменный уголь. В первом полугодии перевезено 22,9 млн тонн железной и марганцевой руды, что на 65% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Объемы перевозок зерновых грузов, напротив, уменьшились на 19%.

Отмечается, что увеличение перевозок убыточных грузов ставит под угрозу финансовую стабильность компании, несмотря на общий рост перевозок стратегически важных грузов, таких как выросшее на 43% зерно по сравнению с прошлым годом.

"Важно, что помимо общего объема перевозок вырос и экспорт стратегически важного груза – зерновых культур – по сравнению с прошлым годом на 43%. Это важно для укрепления экономики страны. Но сейчас уже наблюдаем рост объемов перевозок внеклассных – убыточных грузов, что является вызовом для финансовой стабильности компании", – прокомментировал председатель правления АО "Укрзализныця" Евгений Лященко.

"Укрзализныця" планирует тарифную реформу грузовых перевозок: что известно

"Укрзализныця" планирует до конца года изменить модель тарифообразования на перевозку грузов, по которой компания работала с 1997 года, что позволит ей получить дополнительно 4 миллиарда гривен.

Среди предложений: единый тариф на пустые вагоны и раздел по классам перевозок в зависимости от технологии перевозки, а не от особенности продукта или бизнеса, заказывающего вагоны УЗ.

Как прогнозируют в УЗ, для бизнеса расходы суммарно могут вырасти примерно на 7%.

Заметим, последний раз "Укрзализныця" индексировала тарифы на грузовые перевозки в июле 2022-го — сразу на 70%.

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