- Категория
- Транспорт
- Дата публикации
-
- Переключить язык
- Читати українською
Ночной обстрел на Полтавщине вызвал значительные задержки в движении поездов "Укрзализныци"
В результате ночного обстрела инфраструктуры на Полтавщине поезда "Укрзализныци" испытали значительные задержки. Восстановительные работы продолжаются, и железнодорожники прилагают все усилия для минимизации неудобств для пассажиров.
Об этом сообщили в пресс-службе "Укрзализныци".
УЗ приводит текущие задержки поездов:
- 21/22 Харьков — Львов: +10 часов 34 минуты,
- 103/104 Краматорск – Львов: +10 часов 34 минуты,
- 1/2 Харьков – Ивано-Франковск: +10 часов 06 минут,
- 201/202 Харьков — Ворохта: +10 часов 06 минут,
- 63/64 Харьков — Львов: +4 часа 57 минут,
- 111/112 Изюм – Львов: +4 часа 57 минут,
- 112/111 Львов – Изюм: +2 часа 25 минут.
Из-за этих задержек также будет изменено расписание отправки обратных рейсов:Подписывайтесь на Telegram-канал delo.ua
- 64/63 Львов – Харьков: ориентировочная отправка с задержкой в 2 часа,
- 112/111 Львов — Изюм: ориентировочная отправка с задержкой в 2 часа,
- 2/1 Ивано-Франковск — Харьков: ориентировочная отправка с задержкой в 3 часа,
- 202/201 Ворохта – Харьков: отправление по графику, но с неграфической остановкой на станции Ивано-Франковск продолжительностью около 3 часов.
"Укрзализныця" извиняется за неудобства, возникшие из-за обстрела, повлиявшего на планы тысяч пассажиров. Работники компании с ночи работают над тем, чтобы как можно быстрее доставить всех в места назначения.
Отмечается, что некоторые поврежденные участки инфраструктуры уже восстановлены.
Перевозчик добавляет, что за изменением времени задержки можно следить онлайн: https://uz-vezemo.uz.gov.ua/delayform
Заметим, что, несмотря на постоянные обстрелы, за первые шесть месяцев 2024 года поездами "Укрзализныци" дальнего сообщения воспользовались 13,3 миллиона пассажиров, что на 23%, или 2,4 миллиона человек превышает показатели аналогичного периода прошлого года.