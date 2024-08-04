Ночной обстрел на Полтавщине вызвал значительные задержки в движении поездов "Укрзализныци"

В результате ночного обстрела инфраструктуры на Полтавщине поезда "Укрзализныци" испытали значительные задержки. Восстановительные работы продолжаются, и железнодорожники прилагают все усилия для минимизации неудобств для пассажиров.

Об этом сообщили в пресс-службе "Укрзализныци".

УЗ приводит текущие задержки поездов:

21/22 Харьков — Львов: +10 часов 34 минуты,

+10 часов 34 минуты, 103/104 Краматорск – Львов: +10 часов 34 минуты,

+10 часов 34 минуты, 1/2 Харьков – Ивано-Франковск: +10 часов 06 минут,

+10 часов 06 минут, 201/202 Харьков — Ворохта: +10 часов 06 минут,

+10 часов 06 минут, 63/64 Харьков — Львов: +4 часа 57 минут,

+4 часа 57 минут, 111/112 Изюм – Львов: +4 часа 57 минут,

+4 часа 57 минут, 112/111 Львов – Изюм: +2 часа 25 минут.

Из-за этих задержек также будет изменено расписание отправки обратных рейсов:

64/63 Львов – Харьков: ориентировочная отправка с задержкой в 2 часа,

ориентировочная отправка с задержкой в 2 часа, 112/111 Львов — Изюм: ориентировочная отправка с задержкой в 2 часа,

ориентировочная отправка с задержкой в 2 часа, 2/1 Ивано-Франковск — Харьков: ориентировочная отправка с задержкой в 3 часа,

ориентировочная отправка с задержкой в 3 часа, 202/201 Ворохта – Харьков: отправление по графику, но с неграфической остановкой на станции Ивано-Франковск продолжительностью около 3 часов.

"Укрзализныця" извиняется за неудобства, возникшие из-за обстрела, повлиявшего на планы тысяч пассажиров. Работники компании с ночи работают над тем, чтобы как можно быстрее доставить всех в места назначения.

Отмечается, что некоторые поврежденные участки инфраструктуры уже восстановлены.

Перевозчик добавляет, что за изменением времени задержки можно следить онлайн: https://uz-vezemo.uz.gov.ua/delayform

Заметим, что, несмотря на постоянные обстрелы, за первые шесть месяцев 2024 года поездами "Укрзализныци" дальнего сообщения воспользовались 13,3 миллиона пассажиров, что на 23%, или 2,4 миллиона человек превышает показатели аналогичного периода прошлого года.