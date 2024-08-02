"Укрзализныця" открывает продажу билетов на первый детский вагон: какие удобства предлагают

"Укрзализныця" запускает продажу билетов на первый в истории железной дороги детский вагон, который начнет курсировать с 8 августа в составе поезда №15/16 Харьков – Ясиня. Новый вагон, рассчитанный на пассажиров от 0 до 8 лет и их родителей. Об этом сообщает пресс-служба перевозчика.

Проект детского вагона реализован в сотрудничестве "Укрзализныци" с Детским фондом ООН (ЮНИСЕФ) при финансовой поддержке правительства Бельгии.

Вагон был модернизирован в Украине на Киевском электровагоноремонтном заводе, а процесс длился около шести месяцев. В ходе модернизации были внедрены современные решения для улучшения комфорта путешествий с детьми, включая детские манежи и пеленальные столики в туалете. До конца года планируется ввести в эксплуатацию еще семь подобных вагонов.



Кроме того, в условиях частых путешествий семей с детьми по стране, благодаря новому вагону, маленькие пассажиры смогут использовать время в пути для обучения через игру и получать необходимую психосоциальную поддержку. Вагон также оснащен разнообразными развлекательно-познавательными материалами для развития детей.

Билеты на детский вагон доступны исключительно через мобильное приложение "Укрзализныци", а их цена равна стоимости купейных билетов аналогичного класса в этом же поезде.



Вагон имеет маркировку "Детский", что позволяет родителям выбрать его для поездки. Дети до 5 лет путешествуют бесплатно и не нуждаются в отдельном билете.



"Укрзализныця" нарастила пассажиропоток на 23% за первое полугодие 2024 года

За первые шесть месяцев 2024 года услугами "Укрзализныци" воспользовались 13,3 миллиона пассажиров, что на 23% или 2,4 миллиона человек превышает показатели аналогичного периода прошлого года.

Добавим, что показатели пассажирских перевозок "Укрзализныци" вышли на довоенный уровень. За первые четыре месяца 2024 года компания перевезла на 25% больше пассажиров, чем за аналогичный период в прошлом году.

В мае свыше 2 миллиона пассажиров воспользовались услугами "Укрзализныци" для путешествий по Украине, а еще 200 тысяч – для поездок за границу.

В июне компания установила новый рекорд, перевозя в сутки 100 тысяч пассажиров – это самый большой показатель с начала войны, если не учитывать период эвакуации.