"Укрзализныця" обновила бланк электронного билета на поезда в Словакию

С 1 августа 2024 года при покупке электронных билетов на сообщение Украина — Словакия пассажиры будут получать электронный билет на бланке нового образца.

Об этом сообщила пресс-служба "Укрзализныци".

Там отметили, что он более удобен в использовании и отвечает современным международным требованиям.

Изображение: Пресс-служба УЗ

В компании напомнили, что с платформы "Западная" станции Мукачево ежедневно отправляются 2 поезда в направлении Словакии :

№961 Мукачево – Кошице. Отправление из Мукачево в 14:48, Чоп 16:13/16:50, прибытие на ст. Кошице в 18:17;

№963 Мукачево – Кошице. Отправление из Мукачево в 18:16, Чоп 19:26/20:06, прибытие на ст. Кошице в 21:33.

В обратном направлении:

Поезд №960 Кошице – Мукачево отправляется ежедневно из ст. Кошице в 08:46, Чоп 12:00/12:45, прибытие в Мукачево в 14:04.

Поезд №962 Кошице – Мукачево отправляется ежедневно из ст. Кошице в 11:46, Чоп 14:51/15:32, прибытие в Мукачево в 16:53.

Посадка на поезда в Кошице на станции Мукачево происходит с отдельной платформы: при выходе с вокзала налево до 10 минут пешком до платформы "Западная".

"Станционные работники радостно подскажут дорогу", — заявили в УЗ.

"Укрзализныця" усиливает борьбу с перекупщиками билетов

Кроме обновления билета на поезда в Словакию, УЗ объявила, что с 1 августа 2024 года купить билеты на некоторые популярные международные рейсы можно будет только после подтверждения личности через приложение "Дія" или на новом сайте перевозчика.

Верификация через Дія.Підпис будет обязательной для продажи билетов на рейсы:

№19/20 Киев – Хелм – Киев;

№23/24 Киев – Хелм – Киев;

№51/52 Киев – Перемышль – Киев;

№89/90 Киев – Перемышль – Киев;

№73/74 Харьков – Перемышль – Харьков.

Решение является временной мерой на период пикового спроса для борьбы с активностью перекупщиков. В настоящее время "Укрзализныця" блокирует до 50 попыток массовой покупки билетов ежедневно.

Напоминаем, что подобная верификация уже внедрена для популярных рейсов в Варшаву и Вену.

Добавим, что в июле "Укрзализныця" изменила время открытия онлайн-продажи билетов на международные поезда для улучшения работы перегруженного приложения. Билеты на польские направления (Перемышль, Дорогуск, Хелм, Варшава) станут доступны за 20 суток до даты отправления, начало продаж в 09:00.

Для словацких и австрийских направлений билеты можно приобрести за 20 суток до даты отправления, с началом продажи в 08:00. В то же время билеты на молдавские направления будут доступны за 30 суток до даты отправления, начало продаж тоже в 08:00.

На какие поезда нужно обязательно распечатать билет

Недавно в "Укрзализныце" объяснили, что для путешествий внутренними рейсами билеты можно иметь в электронном виде, однако для рейсов в Австрию и Венгрию обязательно нужно иметь распечатанную версию.

В компании отметили, что международное железнодорожное движение в эти страны осуществляется в партнерстве с венгерскими и австрийскими железнодорожниками. У них свои правила: билет должен быть распечатан.

Также в УЗ добавили, что стоимость распределяется между железными дорогами стран пропорционально количеству километров, проехавших пассажирами по территории той или иной страны, поэтому проверка билетов является составной частью взаимного контроля.

В "Укрзализныце" подчеркивают, что всем пассажирам, которые приобрели билет в приложении УЗ в Венгрию или Австрию, отправляют уведомление о необходимости распечатать только что приобретенный билет.

Сам бланк билета также содержит маркированную информацию о необходимости распечатки электронного билета.