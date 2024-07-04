"Укрзализныця" нарастила пассажиропоток на 23% с первого полугодия 2024 года

За первые шесть месяцев 2024 года услугами "Укрзализныци" воспользовались 13,3 миллиона пассажиров, что на 23% или 2,4 миллиона человек превышает показатели аналогичного периода в прошлом году.

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Согласно сообщению перевозчика, особенно заметный рост наблюдается в международных перевозках: за 6 месяцев этого года было перевезено 1,1 миллиона пассажиров, тогда как за аналогичный период прошлого года показатель составил около 890 тысяч.

"Укрзализныця" связывает увеличение количества пассажиров с активным развитием удобных маршрутов и внедрением системы пересадочных узлов.

Укрзализныця обеспечила своевременность 92% поездов

Помимо количественных показателей, перевозчик уделяет большое внимание качеству услуг. Одним из ключевых приоритетов является обеспечение своевременности поездов. По итогам первого полугодия общий показатель своевременности поездов внутреннего сообщения составил 92%. Такой результат достигнут, несмотря на сложные условия, в которых работает железная дорога: вражеские обстрелы инфраструктуры, перебои с электроснабжением, необходимость оперативного перехода на дизельную тягу, а также активный период ремонтов инфраструктуры и "ремонтные окна".

Что касается международного сообщения, то здесь показатель своевременности несколько ниже из-за ряда независимых от Укрзализныци факторов, в частности, длительные проверки на границе и задержки международных стыковочных рейсов.

Удовлетворенность пассажиров выросла на 4%

Внедренная система мотивации поездных бригад, привязанная к оценке их работы пассажирами, способствовала росту удовлетворенности поездками. Общий показатель за полугодие составляет 67%, что на 4% больше, чем за аналогичный период в прошлом году. В скоростных поездах этот показатель достигает 79%, а в женских купе – 88%.

Эффективность использования вагонов выросла на 11%

В целях обеспечения растущих объемов перевозок, "Укрзализныця" повысила эффективность использования подвижного состава. Число пассажиров, которых в течение первого полугодия этого года перевез один вагон, увеличилось на 11% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, а в скоростном сообщении этот показатель вырос на 21%.

Отмечается, что результат был достигнут благодаря адаптации маршрутной сети, минимизации простоев вагонов между рейсами, гибкому перераспределению подвижного состава под наиболее популярные маршруты и другим мероприятиям.

Добавим, что показатели пассажирских перевозок "Укрзализныци" вышли на довоенный уровень. За первые четыре месяца 2024 компания перевезла на 25% больше пассажиров, чем за аналогичный период прошлого года.

В мае более 2 миллионов пассажиров воспользовались услугами "Укрзализныци" для путешествий по Украине, а еще 200 тысяч – для поездок за границу.

В июне компания установила новый рекорд, перевозив в сутки 100 тысяч пассажиров – это самый большой показатель с начала войны, если не учитывать период эвакуации.