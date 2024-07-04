“Укрзалізниця” наростила пасажиропотік на 23% за перше півріччя 2024 року

За перші шість місяців 2024 року послугами “Укрзалізниці” скористалися 13,3 мільйона пасажирів, що на 23% або 2,4 мільйона осіб перевищує показники аналогічного періоду минулого року.

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Згідно з повідомленням перевізника, особливо помітне зростання спостерігається у міжнародних перевезеннях: за 6 місяців цього року було перевезено 1,1 мільйона пасажирів, тоді як за аналогічний період минулого року показник становив близько 890 тисяч.

"Укрзалізниця" пов'язує збільшення кількості пасажирів з активним розвитком зручних маршрутів та впровадженням системи пересадочних вузлів.

Укрзалізниця забезпечила вчасність 92% поїздів

Окрім кількісних показників, перевізник приділяє значну увагу якості послуг. Одним з ключових пріоритетів є забезпечення вчасності поїздів. За підсумками першого півріччя, загальний показник вчасності поїздів внутрішнього сполучення склав 92%. Такий результат досягнуто попри складні умови, в яких працює залізниця:ворожі обстріли інфраструктури, перебої з електропостачанням, необхідність оперативного переходу на дизельну тягу, а також активний період ремонтів інфраструктури та "ремонтні вікна".

Що стосується міжнародного сполучення, то тут показник вчасності дещо нижчий через низку незалежних від Укрзалізниці факторів, зокрема, тривалі перевірки на кордоні та затримки міжнародних стикувальних рейсів.

Задоволеність пасажирів зросла на 4%

Впроваджена система мотивації поїзних бригад, яка прив'язана до оцінки їхньої роботи пасажирами, сприяла зростанню задоволеності поїздками. Загальний показник за півріччя становить 67%, що на 4% більше, ніж за аналогічний період минулого року. У швидкісних поїздах цей показник сягає 79%, а у жіночих купе – 88%.

Ефективність використання вагонів зросла на 11%

З метою забезпечення зростаючих обсягів перевезень, "Укрзалізниця" підвищила ефективність використання рухомого складу. Кількість пасажирів, яких протягом першого півріччя цього року перевіз один вагон, збільшилася на 11% у порівнянні з аналогічним періодом 2023 року, а у швидкісному сполученні цей показник зріс на 21%.

Зазначається, що результат було досягнуто завдяки адаптації маршрутної мережі, мінімізації простоїв вагонів між рейсами, гнучкому перерозподілу рухомого складу під найбільш популярні маршрути та іншим заходам.

Додамо, що показники пасажирських перевезень "Укрзалізниці" вийшли на довоєнний рівень. За перші чотири місяці 2024 року компанія перевезла на 25% більше пасажирів, ніж за аналогічний період минулого року.

У травні понад 2 мільйони пасажирів скористалися послугами "Укрзалізниці" для подорожей Україною, а ще 200 тисяч – для поїздок за кордон.

У червні компанія встановила новий рекорд, перевізши за добу 100 тисяч пасажирів – це найбільший показник з початку війни, якщо не враховувати період евакуації.