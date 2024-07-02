"Укрзалізниця" подала на затвердження оновлені правила перевезення тварин

АТ "Укрзалізниця" подала на затвердження зміни до правил перевезення тварин і закликає громадськість до їх обговорення.

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Про це повідомила пресслужба компанії.

"Повертаємось до обіцяних оновлень! Ми вивчили тонни фідбеку, досвід залізниць-партнерів, залучили експертів UAnimals, юристів, колег з Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури — і вже подали на затвердження зміни, які готові з вами обговорити та врахувати інтереси власників тварин та всіх, хто з різних причин уникає контакту з ними", - йдеться в повідомленні.

Що зміниться після затвердження нової редакції правил

В УЗ розповіли, чого саме торкнуться зміни до правил перевезення тварин залізною дорогою.

1. Відмова від визначення "жорстка конструкція" з опису переносок: підійде сучасний рюкзак для тварин, аби лиш із водонепроникним абсорбуючим дном.

2. Для малих тварин до 45 см у холці дозволять тимчасове перебування без переноски — для здорової активності та/або сну на полиці купе.

3. Для великих собак від 45 см дозволять проїзд ще й у вагонах СВ та РІЦ (RIC) за повного викупу купе.

4. Для великих собак в Інтерсіті+ проїзд теж стане можливим — за умови викупу всіх місць, що розміщені єдиним блоком у ряду.

5. Будь-які службові собаки представників Сил оборони зможуть безоплатно їхати в усіх типах вагонів — з намордником і повідком.

В "Укрзалізниці" наголошують, що в разі відчуття пасажиром дискомфорту або алергічної реакції від сусідства з твариною, йому забезпечать альтернативні місця.

"А ще разом з UAnimals починаємо роботу над соціальною кампанією, аби закликати пасажирів без тварин людяніше ставитися до пасажирів із тваринами. Це важливо, адже для багатьох із нас тварина є членом сім'ї", - підкреслили в компанії.

Перед затвердженням Державною регуляторною службою України проєкт наказу з усіма змінами буде винесено на суспільне обговорення, щоб врахувати інтереси всіх пасажирів і забезпечити комфорт кожного на борту.

"Тож долучайтеся до обговорення і тримайте улюбленців ближче до серця!" – підсумували в "Укрзалізниці".

Нагадаємо, причиною нововведень до правил перевезення тварин у поїздах стала ситуація, яка сталася із нацгвардійцем Валерієм і його службовим лабрадором Ермі, які змушені були їхати в тамбурі "Інтерсіті" з Києва до Чернігова. Тому UAnimals та "Укрзалізниця" домовились разом розробити правила перевезення тварин у поїздах.

Додамо, що перевезення живих тварин і птахів у внутрішньому сполученні здійснюється згідно з чинними Правилами перевезення пасажирів, багажу, вантажобагажу та пошти залізничним транспортом України. Інформацію щодо правил перевезення також можна отримати на сайті "Укрзалізниці".

Фото: ua.depositphotos.com