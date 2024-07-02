"Укрзализныця" подала на утверждение обновленные правила перевозки животных

АО "Укрзализныця" подала на утверждение изменения правил перевозки животных и призывает общественность к их обсуждению.

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Об этом сообщила пресс-служба компании.

"Вернемся к обещанным обновлениям! Мы изучили тонны фидбека, опыт железных дорог-партнеров, привлекли экспертов UAnimals, юристов, коллег из Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры - и уже подали на утверждение изменения, которые готовы с вами обсудить и учесть интересы владельцев животных и всех, кто по разным причинам избегает контакта с ними", - говорится в сообщении.

Что изменится после утверждения новой редакции правил

В УЗ рассказали, чего именно коснутся изменения в правилах перевозки животных по железной дороге.

1. Отказ от определения "жесткая конструкция" из описания переносок: подойдет современный рюкзак для животных, только с водонепроницаемым абсорбирующим дном.

2. Для маленьких собак до 45 см в холке разрешат временное пребывание без переноски — для здоровой активности и/или сна на полке купе.

3. Для больших собак от 45 см разрешат проезд еще и в вагонах СВ и РИЦ (RIC) при полном выкупе купе.

4. Для больших собак в Интерсити+ проезд тоже станет возможным – при условии выкупа всех мест, размещенных единственным блоком в ряду.

5. Любые служебные собаки представителей сил обороны смогут бесплатно ехать во всех типах вагонов — с намордником и поводком.

В "Укрзализныце" отмечают, что в случае ощущения пассажиром дискомфорта или аллергической реакции от соседства с животным ему обеспечат альтернативные места.

"А еще вместе с UAnimals начинаем работу над социальной кампанией, чтобы призвать пассажиров без животных более человечно относиться к пассажирам с животными. Это важно, ведь для многих из нас животное является членом семьи", - подчеркнули в компании.

Перед утверждением Государственной регуляторной службой Украины, проект приказа со всеми изменениями будет вынесен на общественное обсуждение, чтобы учесть интересы всех пассажиров и обеспечить комфорт каждого на борту.

"Итак присоединяйтесь к обсуждению и держите любимцев поближе к сердцу!" – подытожили в "Укрзализныце".

Напомним, причиной новшеств в правилах перевозки животных в поездах стала ситуация, которая произошла с нацгвардейцем Валерием и его служебным лабрадором Эрми, которые вынуждены были ехать в тамбуре "Интерсити" из Киева в Чернигов. Поэтому UAnimals и "Укрзализныця" договорились вместе разработать правила перевозки животных в поездах.

Добавим, что перевозка живых животных и птиц во внутреннем сообщении осуществляется согласно действующим Правилам перевозки пассажиров, багажа, грузобагажа и почты железнодорожным транспортом Украины. Информацию о правилах перевозки также можно получить на сайте "Укрзализныци".

Фото: ua.depositphotos.com