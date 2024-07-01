В июне "Укрзализныця" увеличила объем пассажирских перевозок на 18%

АО "Укрзализныця" перевезло в течение июня 2,5 млн пассажиров, что на 18% больше, чем в июне-2023.

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Об этом сообщила пресс-служба компании.

Отмечается, что в воскресенье, 30 июня, железнодорожники установили рекорд – 100 000 пассажиров в сутки. Это самое большое количество с начала полномасштабного вторжения, не считая периода массовой эвакуации.

В УЗ сообщают, что к пиковому сезону перевозок железнодорожники готовились заранее: запустили новые маршруты (особенно на социально значимые направления, куда на отдых и лечение направляются дети со всей страны), перераспределили подвижной состав, чтобы наиболее вместительный эффективно работал именно на наиболее запрашиваемых маршрутах.

В частности, для усиления международного сообщения были организованы пересадочные маршруты (как Львов – Рава-Русская – Варшава).

Значительную роль сыграло развитие станции Чоп как хаба для путешествий из Украины в Будапешт и Вену и соответствующее назначение поездов в этом сообщении.

"Важной была и работа с польскими коллегами, чтобы сохранить стыковку для украинских поездов, следующих в Хелм, в связи с ремонтом польского участка железной дороги. В результате договоренностей пересадочные сообщения были сохранены до станции Дорохуск. Поэтому предложение мест в направлении Польши удалось отстоять и не сокращать", - говорится в сообщении УЗ.

В компании отмечают, что такой подход обеспечил рекордные результаты: в прошлом месяце в международном сообщении путешествовало около 210 тыс. пассажиров, что на 29% больше показателя июня 2023 года.

Онлайн-сервисы помогают проходить пиковую нагрузку

Также в "Укрзализныце" отмечают, что специальные онлайн-сервисы для приоритетных групп пассажиров помогают проходить пиковую нагрузку:

сервис онлайн-заказов групповых билетов — в течение июня проработали 2652 групповые заявки и обеспечили путешествия со всех уголков страны для 98 732 детей и сопровождавших их на отдых и восстановление;

сервисом заказов билетов для военнослужащих и членов их семей воспользовалось 8500 военных – преимущественно для выезда из Харькова, Днепра и Краматорска.

Всего с момента запуска сервис позволил найти билеты и совершить срочные поездки из прифронтовых городов в командировки и отпуска для 30 000 военнослужащих.

Самые популярные направления в июне

В УЗ сообщают, что самым популярным поездом в июне стал №128 Запорожье – Львов. Им за месяц проехало 65 426 пассажиров.

А самыми популярными сообщениями традиционно остаются следующие:

Киев – Львов и Львов – Киев;

Харьков – Киев;

Днепр – Киев.

"Укрзализныця" вышла на довоенные показатели пассажироперевозок

В 2023 году в страны Евросоюза было перевезено в 2,1 раза больше людей, чем в 2022 году.

Кроме того, за 4 месяца 2024 года "Укрзализныця" на поездах дальнего сообщения перевезла на четверть больше пассажиров, чем в прошлом году за аналогичный период. Так, 8,43 млн пассажиров проехали поездами "Укрзализныци" за период с января по апрель этого года - по сравнению с 6,78 млн в 2023 году.

Также сообщалось, что в мае 2024 года "Укрзализныця" обеспечила перевозку почти 2,2 миллиона пассажиров в пределах Украины и около 200 тысяч пассажиров в международном сообщении.

Всего "Укрзализныця" с начала года уже перевезла почти 800 тыс. пассажиров в международном сообщении и ожидает летом оживление спроса на международные рейсы. Наиболее популярным остается поезд №67/68 Киев – Варшава.