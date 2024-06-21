"Укрзализныця" сменила три маршрута международных поездов в Польшу

23 июня начинаются ремонтные работы на польской станции "Хелм", из-за чего АО "Укрзализныця" изменило маршрут трех международных поездов.

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Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци".

Там подчеркивают, что не претерпевают никаких изменений поезда:

№67/68 Киев - Варшава - Киев;

№19/20 Киев - Хелм - Киев;

№119 Днепр - Хелм;

⁠№24 Хелм - Киев.

"Они и пересадочные поезда в/из Варшавы будут курсировать как обычно", - отмечают в УЗ.

Какие поезда претерпевают изменения

Как сообщают в "Укрзализныце", маршрут поездов №23 Киев — Хелм, ⁠№93/94 Харьков — Хелм — Харьков, №120 Хелм — Днепр будут ограничены до польской пограничной станции Дорохуск вместо Хелма, расстояние между которыми составляет всего 25 км.

"Пассажиры, которые будут путешествовать по этим поездам, будут проходить погранично-таможенный контроль традиционным образом: в поезде Укрзализныци", - подчеркивают в УЗ.

Там добавляют, что пересадка на польский поезд в/из Варшавы будет осуществляться на станции Дорохуск следующим образом:

Двухгрупповой поезд №93/23 Харьков/Киев — Дорохуск будет прибывать на станцию Дорохуск в 06:45, после чего в поезде будет проходить погранично-таможенный контроль до 08:15. Пересадочный поезд в Варшаву TLK 25150 отправляется из Дорохуска в 09:10 (Хелм 09:31 – 09:36) и прибывает на станцию Варшава Восточная в 12:31.

Двухгрупповой поезд №120/94 Дорохуск — Днепр/Харьков будет доступен для посадки на станции Дорохуск до 11:00, после чего в поезде начнется проведение контрольных операций. Пересадочный поезд из Варшавы IC 12100 будет прибывать в Дорохуск в 09:57 (Хелм 09:34 – 09:40), отправление из Варшавы Центральной в 06:40, Варшавы Восточной в 06:49.

В УЗ обращают внимание, что пересадка на станции Дорохуск вынужденный временный шаг, поэтому станция будет доступна только для согласованной пересадки между двумя поездами без возможности покинуть станцию другим видом транспорта (эта опция сохранится на станции Хелм, через которую будет проезжать пересадочный польский поезд).

В Укрзализныце отмечают, что ремонтные работы продлятся до 30 августа.

Просмотр расписания и купить билеты можно в приложении "Укрзализныци" и на обновленном вебсайте.

Напомним, с 9 июня "Укрзализныця" ускорит поезд из Киева в Варшаву - время поездки удалось сократить на 1 час 23 минуты благодаря оптимизации погранично-таможенных операций на станции Дорохуск (Польша).

"Укрзализныця" назвала самый популярный поезд в международном сообщении

Стоит отметить, что "Укрзализныця" с начала года уже перевезла почти 800 тыс. пассажиров в международном сообщении и ожидает летом оживление спроса на международные рейсы.

Больше всего пассажиров в этом году было перевезено в сообщении с Перемышлем - 451 тыс., в сообщении с Хелмом - 226 тыс., в сообщении с Варшавой - более 82 тыс.

В настоящее время "Укрзализныця" активно готовится к летнему сезону перевозок и напоминает, что в международном сообщении курсирует всего 28 поездов: 14 - из крупнейших городов Украины, еще 14 - из приграничных городков.

В частности, поезда курсируют из украинских населенных пунктов в Польшу, Австрию, Чехию, Молдову, Венгрию, Словакию.

Наиболее популярным остается поезд №67/68 Киев – Варшава, где количество мест ограничено из-за специфики вагонов. Здесь используются вагоны RIC, которые могут курсировать и по украинскому, и европейскому пути. Их количество в парке компании ограничено.